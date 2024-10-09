Wildberries могут переименовать

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Новым доменом Wildberries стал WIBES.COM
Новым доменом Wildberries стал WIBES.COM Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Компанию Wildberries могут переименовать в Wibes. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.

«„РВБ“, объединяющая Wildberries и Russ, зарегистрировала новый домен WIBES.COM», — передает Readovka. Там добавили, что в связи с изменениями в компании для Wildberries могут выбрать другое название. 

Домен зарегистрировали на российском регистраторе доменов для бизнеса RU-CENTER. Основательница компании Татьяна Ким прокомментировала появившуюся информацию.

Ранее сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена WILDBERRIES.RU. По его словам, сделка по передаче домена компании ООО «РВБ» является незаконной и требует его согласия.

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Компанию Wildberries могут переименовать в Wibes. Об этом сообщает telegram-канал Readovka. «„РВБ“, объединяющая Wildberries и Russ, зарегистрировала новый домен WIBES.COM», — передает Readovka. Там добавили, что в связи с изменениями в компании для Wildberries могут выбрать другое название.  Домен зарегистрировали на российском регистраторе доменов для бизнеса RU-CENTER. Основательница компании Татьяна Ким прокомментировала появившуюся информацию. Ранее сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена WILDBERRIES.RU. По его словам, сделка по передаче домена компании ООО «РВБ» является незаконной и требует его согласия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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