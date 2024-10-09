Компанию Wildberries могут переименовать в Wibes. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.
«„РВБ“, объединяющая Wildberries и Russ, зарегистрировала новый домен WIBES.COM», — передает Readovka. Там добавили, что в связи с изменениями в компании для Wildberries могут выбрать другое название.
Домен зарегистрировали на российском регистраторе доменов для бизнеса RU-CENTER. Основательница компании Татьяна Ким прокомментировала появившуюся информацию.
Ранее сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена WILDBERRIES.RU. По его словам, сделка по передаче домена компании ООО «РВБ» является незаконной и требует его согласия.
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