Ямальцы поймали язя около двух килограммов
В ЯНАО продолжается рыбный сезон. Рыбаки поделились фотографиями последнего улова — пойманный язь весил около двух килограммов, об этом они сообщили в соцсетях.
«Вот это язь! Наш трофей — 1.800 килограмм», — сообщила Ирина Тарабановская в группе «Рыбалка на севере 89» в VK.
Ранее URA.RU сообщало, житель Нового Уренгоя выловил в реке щуку весом в 11 килограммов, но выпустил ее обратно — для него важен в первую очередь процесс. Рыбак сообщил, что поймал щуку на слияние рек, которое находится за «Арктикгазом», в сторону Барито (озеро в Пуровском районе ЯНАО прим. ред.).
Фото Ирины Тарабановской
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