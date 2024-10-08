08 октября 2024

Жители Ямала похвастались уловом крупного язя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы поймали язя около двух килограммов
Ямальцы поймали язя около двух килограммов Фото:

В ЯНАО продолжается рыбный сезон. Рыбаки поделились фотографиями последнего улова — пойманный язь весил около двух килограммов, об этом они сообщили в соцсетях.

«Вот это язь! Наш трофей — 1.800 килограмм», — сообщила Ирина Тарабановская в группе «Рыбалка на севере 89» в VK.

Ранее URA.RU сообщало, житель Нового Уренгоя выловил в реке щуку весом в 11 килограммов, но выпустил ее обратно — для него важен в первую очередь процесс. Рыбак сообщил, что поймал щуку на слияние рек, которое находится за «Арктикгазом», в сторону Барито (озеро в Пуровском районе ЯНАО прим. ред.).

Фото Ирины Тарабановской
Фото Ирины Тарабановской
Фото:

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В ЯНАО продолжается рыбный сезон. Рыбаки поделились фотографиями последнего улова — пойманный язь весил около двух килограммов, об этом они сообщили в соцсетях. «Вот это язь! Наш трофей — 1.800 килограмм», — сообщила Ирина Тарабановская в группе «Рыбалка на севере 89» в VK. Ранее URA.RU сообщало, житель Нового Уренгоя выловил в реке щуку весом в 11 килограммов, но выпустил ее обратно — для него важен в первую очередь процесс. Рыбак сообщил, что поймал щуку на слияние рек, которое находится за «Арктикгазом», в сторону Барито (озеро в Пуровском районе ЯНАО прим. ред.).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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