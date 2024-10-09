В Екатеринбурге подскочили зарплаты

«Авито Работа»: в Екатеринбурге зарплатные предложения выросли на 19%
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Среднее зарплатное предложение достигло 76,1 тысяч Фото:

В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты выросли на 19% в III квартале 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

«Средняя сумма зарплатных предложений в Екатеринбурге составила 76,1 тысяч рублей, что на 19% выше 2023 года», — говорится в релизе. Показатели для сравнений складываются из усредненных значений зарплатных предложений, которые указывают работодатели.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, зарплатные предложения в указанном периоде показали равномерный рост. Такая динамика говорит о том, что компании продолжают привлекать внимание соискателей за счет увеличения зарплат. При этом темпы роста зарплат в регионах опережают Москву, так как в условиях дефицита кадров компании вынуждены конкурировать за специалистов.

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В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты выросли на 19% в III квартале 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Средняя сумма зарплатных предложений в Екатеринбурге составила 76,1 тысяч рублей, что на 19% выше 2023 года», — говорится в релизе. Показатели для сравнений складываются из усредненных значений зарплатных предложений, которые указывают работодатели. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, зарплатные предложения в указанном периоде показали равномерный рост. Такая динамика говорит о том, что компании продолжают привлекать внимание соискателей за счет увеличения зарплат. При этом темпы роста зарплат в регионах опережают Москву, так как в условиях дефицита кадров компании вынуждены конкурировать за специалистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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