В Екатеринбурге подскочили зарплаты

«Авито Работа»: в Екатеринбурге зарплатные предложения выросли на 19%

09 октября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Среднее зарплатное предложение достигло 76,1 тысяч Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты выросли на 19% в III квартале 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Средняя сумма зарплатных предложений в Екатеринбурге составила 76,1 тысяч рублей, что на 19% выше 2023 года», — говорится в релизе. Показатели для сравнений складываются из усредненных значений зарплатных предложений, которые указывают работодатели. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, зарплатные предложения в указанном периоде показали равномерный рост. Такая динамика говорит о том, что компании продолжают привлекать внимание соискателей за счет увеличения зарплат. При этом темпы роста зарплат в регионах опережают Москву, так как в условиях дефицита кадров компании вынуждены конкурировать за специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты выросли на 19% в III квартале 2024 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». «Средняя сумма зарплатных предложений в Екатеринбурге составила 76,1 тысяч рублей, что на 19% выше 2023 года», — говорится в релизе. Показатели для сравнений складываются из усредненных значений зарплатных предложений, которые указывают работодатели. По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, зарплатные предложения в указанном периоде показали равномерный рост. Такая динамика говорит о том, что компании продолжают привлекать внимание соискателей за счет увеличения зарплат. При этом темпы роста зарплат в регионах опережают Москву, так как в условиях дефицита кадров компании вынуждены конкурировать за специалистов.