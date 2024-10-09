Органы местного самоуправления ЯНАО реализуют программы поддержки граждан, которые имеют трех и более детей, на получение земельных участков в собственность бесплатно. О том, какие условия должны быть для этого соблюдены — читайте в материале URA.RU
Условия, по которым многодетным семьям предоставляют участки земли:
«Следует отметить, что с 1 января 2016 граждане, имеющие трех и более детей, для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ИЖС, должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Для постановки в очередь на получение участка для ЛПХ, садоводства или огородничества критерий нуждаемости не требуется», — сообщил представитель департамента имущественных отношений ЯНАО.
Также многодетные вправе получить социальную выплату взамен земельного участка (кроме огородничества). В случае с ИЖС у в регионе предусмотрена выплата в виде расчетной стоимости — 30 % от стоимости жилого помещения, если семья относится к категории нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Если многодетная семья встала на учет по предоставлению земельного участка для ИЖС до 01.01.2016 года, то такие граждане не обязаны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
«Такие семьи вправе получить земельный участок или социальную выплату взамен участка. Размер выплаты будет фиксированным и составит — 464,5 тысяч рублей», — сообщил сотрудник депимущества ЯНАО.
Куда может обратиться многодетная семья для получения участка земли?
Если у многодетных граждан соблюдены все условия, установленные региональным законодательством, то они вправе:
- обратиться по месту жительства в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно лично;
- через МФЦ;
- через Единый портал государственных услуг.
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