09 октября 2024

Как многодетной семье получить участок земли в ЯНАО бесплатно. Инфографика

Многодетные семьи ЯНАО имеют бесплатную возможность получить участок земли
© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья в ЯНАО может получить землю для строительства дома
Многодетная семья в ЯНАО может получить землю для строительства дома Фото:

Органы местного самоуправления ЯНАО реализуют программы поддержки граждан, которые имеют трех и более детей, на получение земельных участков в собственность бесплатно. О том, какие условия должны быть для этого соблюдены — читайте в материале URA.RU

Условия, по которым многодетным семьям предоставляют участки земли:

Инфографика: условия получения многодетной семьей земельного участка
Инфографика: условия получения многодетной семьей земельного участка
Фото:
Инфографика: для каких целей многодетные семьи могут получить землю?
Инфографика: для каких целей многодетные семьи могут получить землю?
Фото: 
«Следует отметить, что с 1 января 2016 граждане, имеющие трех и более детей, для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ИЖС, должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Для постановки в очередь на получение участка для ЛПХ, садоводства или огородничества критерий нуждаемости не требуется», — сообщил представитель департамента имущественных отношений ЯНАО.

Также многодетные вправе получить социальную выплату взамен земельного участка (кроме огородничества). В случае с ИЖС у в регионе предусмотрена выплата в виде расчетной стоимости — 30 % от стоимости жилого помещения, если семья относится к категории нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Если многодетная семья встала на учет по предоставлению земельного участка для ИЖС до 01.01.2016 года, то такие граждане не обязаны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

«Такие семьи вправе получить земельный участок или социальную выплату взамен участка. Размер выплаты будет фиксированным и составит — 464,5 тысяч рублей», — сообщил сотрудник депимущества ЯНАО.

Куда может обратиться многодетная семья для получения участка земли? 

Если у многодетных граждан соблюдены все условия, установленные региональным законодательством, то они вправе:

  • обратиться по месту жительства в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно лично;
  • через МФЦ;
  • через Единый портал государственных услуг.

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Органы местного самоуправления ЯНАО реализуют программы поддержки граждан, которые имеют трех и более детей, на получение земельных участков в собственность бесплатно. О том, какие условия должны быть для этого соблюдены — читайте в материале URA.RU Условия, по которым многодетным семьям предоставляют участки земли: Также многодетные вправе получить социальную выплату взамен земельного участка (кроме огородничества). В случае с ИЖС у в регионе предусмотрена выплата в виде расчетной стоимости — 30 % от стоимости жилого помещения, если семья относится к категории нуждающейся в улучшении жилищных условий. Если многодетная семья встала на учет по предоставлению земельного участка для ИЖС до 01.01.2016 года, то такие граждане не обязаны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Куда может обратиться многодетная семья для получения участка земли?  Если у многодетных граждан соблюдены все условия, установленные региональным законодательством, то они вправе:
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