DM: боррелиозом чаще всего болеют «богатые» и «знаменитые»

Риск заражения боррелиозом (болезнью Лайма) выше у богатых и знаменитых людей. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям из университета Восточной Англии Пола Хантера.
«Они [богатые люди] проводят больше времени, гуляя по лесопарковым зонам, у них больше денег, чтобы выезжать в такого рода места, или у них большие дома, расположенные в таких местах», — передает Daily Mail слова Хантера. Эксперт добавил, что в Соединенных Штатах, где проживает большое количество знаменитостей, болезнь Лайма наиболее распространена.
Боррелиозом уже заразились супермодель Белла Хадид и певец Джастин Бибер. Болезнь Лайма возникает после того, как к человеку присасывается клещ. При заболевании страдает кожа, а также нервная и сердечно-сосудистая система.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что более 6,5 тысячи укусов клещей зарегистрировали в Подмосковье за полгода, передает 360.ru. Эксперты исследовали более 1,4 тысяч клещей. В 13,5% случаев выявлены возбудители боррелиоза.
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