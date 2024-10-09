«Учитель истории работал в КГБ»: губернатор ХМАО Кухарук объяснил, почему поступил на юрфак ТюмГУ

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объяснил, почему не стал перебираться после школы в Москву или Санкт-Петербург, а поступил на юридический факультет Тюменского государственного университета. В большом интервью ТАСС он сообщил, что на выбор профессии повлиял живший по соседству учитель истории Александр Ратьков — ветеран, партизан и сотрудник КГБ.
«На традиционном августовском совещании перед началом учебного года мне задали вопрос: кто, мол, повлиял на выбор профессии. Могу и сейчас с гордостью повторить: мой учитель истории Александр Федорович Ратьков. К сожалению, он уже ушел из жизни. Ветеран Великой Отечественной войны, партизанил на территории Белоруссии, потом работал в КГБ, а в итоге стал учителем истории. Он помог мне совершенно по-другому посмотреть на прошлое нашей страны. В девятом, десятом классе самыми интересными оказались разделы, посвященные Великой Отечественной. Александр Федорович прекрасно рассказывал, он обладал колоссальными знаниями плюс житейская мудрость, опыт», — поделился Кухарук.
Ратьков жил с Кухаруками в соседнем подъезде. «При этом, прежде не общались. А тут как-то я шел по улице, он подзывает: „Подойди-ка сюда“. Откровенно говоря, я немного напрягся, подумал: неужели теперь придется с учителями ходить? Даже не расслабишься. А Александр Федорович спрашивает: „Слушай, Руслан, как ты учишься?“ Ну, я рассказал ему об оценках. Ратьков говорит: „Давай условимся, что девятый класс закончишь без троек“. Я, в принципе, и так на четверки-пятерки учился. Он продолжил: „И задачу поставим: получить золотую медаль“. Внутренне я засомневался: где та медаль и где я? Не было у меня раньше такой цели. Но Александр Федорович настоял: „Нужно к этому идти“. После чего мы налегли на историю. И по другим предметам я подтянулся», — вспоминает Кухарук. Ратьков преподавал и основы правоведения.
Губернатор закончил юрфак ТюмГУ, специализировался на криминалистике. «Тюменский государственный университет в те годы — в моем случае речь про 1996-й — отправлял в северные города бригады преподавателей, которые принимали у абитуриентов вступительные экзамены, что называется, на месте. Приехала приемная комиссия и к нам в Урай. Я сдал все на отлично, и меня зачислили в студенты еще до того, как началась кампания в головном университете. Да, была возможность поехать потом в Москву или Санкт-Петербург, там попробовать, проверить себя. Но я определился с той профессией, к которой почувствовал интерес. Это была юриспруденция», — отмечает губернатор.
Второй причиной стало большое расстояние между Москвой и Ураем. Достаток семьи в сложные 90-е годы не позволял — уровень расходов в столице совершенно иной. Родителям и так приходилось высылать сыну-студенту деньги на аренду квартиры и еду.
Кухарук вспоминает, что на практике в прокуратуре Кухарук присутствовал и на расследовании уголовных дел, и на заседании суда при вынесении приговора. Но связывать карьеру с криминалистикой не стал, предпочел гражданско-правовое направление.
Он устроился в администрацию Тюменского района, где прошел все ступеньки карьерной лестницы. «Я лично знал ведущих представителей строительного сообщества, участвовал в проведении экспертиз при предоставлении земельных участков. Генплан развития города, правила землепользования и застройки, проекты планировок домов и жилых кварталов — это тоже потом входило в мою сферу деятельности, мы обеспечивали градостроительную документацию на территории Тюмени. Выдача разрешений на строительство и ввод объектов позволяла мне видеть реальную картину по пространственному развитию города. Потом были следующие этапы работы — заместитель главы городской администрации, мэр Тюмени. И сегодня, руководя регионом, я опираюсь на те практические знания, которые получил, изучая процессы изнутри. Я их прошел. Поэтому мне не составляет труда общаться и с теми, кто представляет бизнес, и работающими в муниципальной власти», — говорит Кухарук.
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