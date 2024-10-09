Пилот пассажирского самолета умер в небе над Гренландией

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Пилот во время рейса Сиэтл-Стамбул умер в небе
Пилот во время рейса Сиэтл-Стамбул умер в небе Фото:

Пилот пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines умер на высоте около 12 тысяч метров. В этот момент воздушное судно находилось над Гренландией.

«Пилот умер прямо во время многочасового перелёта на борту самолета на высоте около 12 тысяч метров», — пишет telegram-канал Shot. Погибшим оказался 59-летний Ильчехин Пехливан. Отмечается, что пилот шесть месяцев назад проходил медосмотр, который не выявил проблем со здоровьем.

Самолет летел из Сиэтла в Стамбул, когда мужчине стало плохо. Второй пилот принял решение развернуться и сделать посадку в Нью-Йорке. По прибытии на борт поднялись медики, которые зафиксировали смерть Пехливана. Он работал в авиакомпании с 2007 года.

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Пилот пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines умер на высоте около 12 тысяч метров. В этот момент воздушное судно находилось над Гренландией. «Пилот умер прямо во время многочасового перелёта на борту самолета на высоте около 12 тысяч метров», — пишет telegram-канал Shot. Погибшим оказался 59-летний Ильчехин Пехливан. Отмечается, что пилот шесть месяцев назад проходил медосмотр, который не выявил проблем со здоровьем. Самолет летел из Сиэтла в Стамбул, когда мужчине стало плохо. Второй пилот принял решение развернуться и сделать посадку в Нью-Йорке. По прибытии на борт поднялись медики, которые зафиксировали смерть Пехливана. Он работал в авиакомпании с 2007 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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