Пилот пассажирского самолета умер в небе над Гренландией

Пилот пассажирского самолета авиакомпании Turkish Airlines умер на высоте около 12 тысяч метров. В этот момент воздушное судно находилось над Гренландией.
«Пилот умер прямо во время многочасового перелёта на борту самолета на высоте около 12 тысяч метров», — пишет telegram-канал Shot. Погибшим оказался 59-летний Ильчехин Пехливан. Отмечается, что пилот шесть месяцев назад проходил медосмотр, который не выявил проблем со здоровьем.
Самолет летел из Сиэтла в Стамбул, когда мужчине стало плохо. Второй пилот принял решение развернуться и сделать посадку в Нью-Йорке. По прибытии на борт поднялись медики, которые зафиксировали смерть Пехливана. Он работал в авиакомпании с 2007 года.
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