Полпред Жога в Челябинске приехал на завод по производству танковых двигателей. Фото

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Артем Жога, разное. Москва, жога артем
Артем Жога был назначен полпредом в начале октября Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога в Челябинске 9 октября ознакомился с производством танковых двигателей на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«Среди оборонных предприятий Челябинской области, которые посетил сегодня полпред в УрФО Артем Жога, — „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Это крупное промышленное объединение по производству дизельных двигателей», — сообщили в пресс-службе.

Жога в Челябинске впервые. Он встретился с губернатором Алексеем Текслером, вручил госнаграды, а также посетил центр «Защитники Отечества», где ознакомился с организацией помощи бойцам СВО.

Полпред побывал на заводе, выпускающем важную продукцию
Полпред побывал на заводе, выпускающем важную продукцию
Фото:
Артем Жога ознакомился с процессом сборки двигателей
Артем Жога ознакомился с процессом сборки двигателей
Фото:

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Полпред президента в УрФО Артем Жога в Челябинске 9 октября ознакомился с производством танковых двигателей на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «Среди оборонных предприятий Челябинской области, которые посетил сегодня полпред в УрФО Артем Жога, — „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Это крупное промышленное объединение по производству дизельных двигателей», — сообщили в пресс-службе. Жога в Челябинске впервые. Он встретился с губернатором Алексеем Текслером, вручил госнаграды, а также посетил центр «Защитники Отечества», где ознакомился с организацией помощи бойцам СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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