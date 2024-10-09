Полпред президента в УрФО Артем Жога в Челябинске 9 октября ознакомился с производством танковых двигателей на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
«Среди оборонных предприятий Челябинской области, которые посетил сегодня полпред в УрФО Артем Жога, — „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Это крупное промышленное объединение по производству дизельных двигателей», — сообщили в пресс-службе.
Жога в Челябинске впервые. Он встретился с губернатором Алексеем Текслером, вручил госнаграды, а также посетил центр «Защитники Отечества», где ознакомился с организацией помощи бойцам СВО.
Полпред побывал на заводе, выпускающем важную продукцию
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Артем Жога ознакомился с процессом сборки двигателей
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Полпред президента в УрФО Артем Жога в Челябинске 9 октября ознакомился с производством танковых двигателей на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «Среди оборонных предприятий Челябинской области, которые посетил сегодня полпред в УрФО Артем Жога, — „ЧТЗ-УРАЛТРАК“. Это крупное промышленное объединение по производству дизельных двигателей», — сообщили в пресс-службе. Жога в Челябинске впервые. Он встретился с губернатором Алексеем Текслером, вручил госнаграды, а также посетил центр «Защитники Отечества», где ознакомился с организацией помощи бойцам СВО.