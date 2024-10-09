Челябинка с 46 кошками заставила уйти из дома сына и мать

Жительница Челябинска с 46 кошками вынудила уйти из дома престарелую мать с 15-летним сыном. Как рассказала региональный омбудсмен Юлия Сударенко, родственники вынуждены жить с еще более возрастной сестрой пенсионерки на малой жилплощади.
«Жить стало невыносимо: дочь поселила в квартире 46 кошек, не считается с мнением родных. Бабушка с внуком вынуждены были покинуть это место», — сообщила Сударенко в telegram-канале.
По словам пенсионерки, муж у дочери умер, сама она была наркоманкой, но излечилась. Теперь злоуптребляет алкоголем, сыном не занимается. В школу ребенок стал ходить редко, остался на второй год.
Омбудсмен подключила к решению вопроса юристов общественной правозащитной организации «Правосознание». Через суд будут добиваться выселения кошек. Все трое являются собственниками жилья. При этом остался вопрос об отношении челябинки к родным, к воспитанию сына.
«В детский дом ему очень не хочется. Видно, что бабушка для него свет в окошке. Они очень близки. Он ей безмерно доверяет. Секретов, недомолвок между ними нет. Отпустила их с миром, дала Мише время подумать», — отметила Сударенко.
Судьбой подростка заинтересовались различные службы. Подключились полиция, органы соцзащиты, минобр. На пожилую женщину оформили опекунство, мальчика удалось увлечь школьными занятиями.
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