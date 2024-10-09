На центральном рынке в подмосковном Ногинске произошел крупный пожар. По информации экстренных служб, сведения о пострадавших в настоящее время уточняются. Для ликвидации возгорания задействованы силы из соседних муниципалитетов.
«Центральный рынок загорелся в подмосковном Ногинске, информация о пострадавших уточняется», — сообщили журналистам РИА Новости в экстренных службах. Местные жители сообщают, что пожар начался в одной из палаток и быстро распространился на несколько торговых рядов. За короткое время пламя достигло значительных размеров, что стало причиной образования густого столба дыма, видимого из разных частей города.
На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь, уточнили в городской администрации. Доступ к территории рынка временно ограничен, а также затруднено движение по близлежащему мосту из-за сильного задымления. Причины возгорания пока не установлены.
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