Полпред президента в УрФО Артем Жога 9 октября вместе с губернатором региона Алексеем Текслером прогулялся по центру Челябинска пешком. Он оценил благоустройство набережной реки Миасс и обновленный Сад камней.
«Артем Жога прогулялся пешком по центру Челябинска. Полномочный представитель президента России оценил благоустройство набережной реки Миасс и ландшафтный сквер „Сад камней“, где представлена экспозиция из монументальных уральских самородков», — сообщает telegram-канал «UrFO_INFO».
Ранее Жога ознакомился с производством танковых двигателей на заводе «ЧТЗ-УРАЛТРАК». В Челябинске полпред президента находится впервые. Он встретился с губернатором Алексеем Текслером, вручил государственные награды, а также посетил центр «Защитники Отечества», где ознакомился с организацией помощи бойцам СВО.
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