Мэрия Екатеринбурга подала в суд на сеть итальянских ресторанов «IL Патио»

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Фасады зданий изменяющиеся к ЧМ-2018. Екатеринбург, конструктивизм, реклама, главпочтамт, итальянский замес, иль патио, il patio
Сеть задолжала более полумиллиона рублей Фото:

Администрация Екатеринбурга подала иск в свердловский арбитраж к организации «Объединенная сеть ресторанов», которой принадлежат итальянские рестораны «IL Патио». Компания задолжала более 630 тысяч рублей за аренду земли в центре города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Компания является собственником помещения, расположенного по ул. Московская, 27. Обществу начислена плата за фактическое пользование земельным участком по указанному адресу. В связи с возникновением задолженности администрация обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании долга за март 2023 и с июля по август 2024, а также процентов за пользование чужими денежными средствами», — пояснили горадминистрации.

Отмечается, что с «Объединенной сети ресторанов» уже не раз взыскивали долги через суд: в 2019-м, 2020-м, 2023-м и последний иск в 2024 году. В 2019 году компания подавала на банкротство, однако отказалась от заявления в связи с оплатой долга.

Ранее URA.RU сообщало, что помещение с общей площадью 560 квадратных метров, в котором находится ресторан «IL Патио» выставили на продажу. Владельцы хотят получить 71 миллиона рублей. Сеть заведений работает с 1993 года.

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Администрация Екатеринбурга подала иск в свердловский арбитраж к организации «Объединенная сеть ресторанов», которой принадлежат итальянские рестораны «IL Патио». Компания задолжала более 630 тысяч рублей за аренду земли в центре города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Компания является собственником помещения, расположенного по ул. Московская, 27. Обществу начислена плата за фактическое пользование земельным участком по указанному адресу. В связи с возникновением задолженности администрация обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании долга за март 2023 и с июля по август 2024, а также процентов за пользование чужими денежными средствами», — пояснили горадминистрации. Отмечается, что с «Объединенной сети ресторанов» уже не раз взыскивали долги через суд: в 2019-м, 2020-м, 2023-м и последний иск в 2024 году. В 2019 году компания подавала на банкротство, однако отказалась от заявления в связи с оплатой долга. Ранее URA.RU сообщало, что помещение с общей площадью 560 квадратных метров, в котором находится ресторан «IL Патио» выставили на продажу. Владельцы хотят получить 71 миллиона рублей. Сеть заведений работает с 1993 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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