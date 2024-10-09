Евросоюз утвердил механизм, по которому Украина получит 35 миллиардов евро

Евросоюз предварительно одобрил выдачу Украине кредита на сумму 35 миллиардов евро, который будет погашаться за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщило венгерское представительство в ЕС.
«Сегодня постпреды согласовали письменную процедуру для принятия ряда актов, касающихся использования доходов от российских активов для обслуживания и выплаты кредитов», — говорится в заявлении. Окончательное утверждение механизма и вступление его в силу требует дополнительного согласия Европарламента.
Ранее Евросоюз уже отправлял Украине 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ. Эти средства были направлены через Европейский фонд мира на обеспечение Украины оборудованием и боеприпасами. Страны «Большой семерки» заявили, что российские средства, находящиеся под контролем западных финансовых учреждений, останутся замороженными до момента прекращения Россией конфликта. В России осудили заморозку своих активов в Евросоюзе, назвав незаконное присвоение угрозой государственным средствам. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о возможных ответных действиях России на конфискацию западом этих активов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.