«Женщина поглощает всю энергию»: Стас Пьеха разоткровенничался о личной жизни

На премьере российского фильма «Стоп, ночь» певец Стас Пьеха поделился мыслями о своей личной жизни и трудностях баланса между ней и карьерой. В ходе разговора с журналистами артист выразил мнение, что поддерживать баланс ему не удается, и он делает выбор в пользу карьеры.
«Не удается: либо то, либо другое. Я выбираю работу, потому что иначе невозможно: женщина поглощает всю энергию, которую надо в творчество вложить. Надо же что-то сублимировать», — открыто заявил Стас Пьеха в разговоре с MK.RU.
Он также рассказал на своем примере, как артисты в целом переживают глубокие, романтические чувства. По его словам, артисты редко бывают психически устойчивыми. Поэтому любые влюбленности те переживают наиболее ярко, однако затем настает «похмелье», заявил артист. Он также посоветовал абстрагироваться от нового объекта воздыхания, чтобы посмотреть на него уже более трезвым, незамутненным взглядом.
Помимо этого, Пьеха затронул тему изменений в процессе создания музыки, отметив, что с годами это превратилось из вдохновенного творчества в рутинную работу. Он поделился, что теперь создание хитов требует от него систематической работы и дисциплины: «С годами это становится работой. Не то что ты вдохновился: появилась муза — и пошло дело. Нет, это кропотливый труд, ты садишься и пишешь, чтобы не забыть, как это делать», — объяснил певец.
Год назад артиста Стаса Пьеху госпитализировали с подозрением на проблемы с сердцем. Однако затем он подчеркнул, что все в порядке.
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