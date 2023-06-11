Пьеха рассказал о своем здоровье после госпитализации

Стасу Пьехе провели все возможные анализы
У артиста Стаса Пьехи не выявили проблем с сердцем. Об этом заявил сам певец в своих соцсетях.
«Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало», — написал артист в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что в анализах обнаружили что-то, о чем не стоит переживать.
Ранее сообщалось, что Пьеха доставлен в больницу из-за проблем с сердцем. Артист пожаловался на боли и его госпитализировали.
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