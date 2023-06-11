Пьеха рассказал о своем здоровье после госпитализации

Пьеха: никаких глобальных проблем с сердцем не выявлено
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Благотворительный бал «Русская красавица». Екатеринбург, пьеха стас
Стасу Пьехе провели все возможные анализы Фото:

У артиста Стаса Пьехи не выявили проблем с сердцем. Об этом заявил сам певец в своих соцсетях.

«Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало», — написал артист в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что в анализах обнаружили что-то, о чем не стоит переживать.

Ранее сообщалось, что Пьеха доставлен в больницу из-за проблем с сердцем. Артист пожаловался на боли и его госпитализировали.

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У артиста Стаса Пьехи не выявили проблем с сердцем. Об этом заявил сам певец в своих соцсетях. «Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало», — написал артист в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что в анализах обнаружили что-то, о чем не стоит переживать. Ранее сообщалось, что Пьеха доставлен в больницу из-за проблем с сердцем. Артист пожаловался на боли и его госпитализировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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