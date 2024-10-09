Путин запустил производство Lada Aura, на которые пересядут депутаты: главные заявления президента

Путин поинтересовался происхождением костюма нижегородского губернатора

10 октября 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Путин раскритиковал закупку продукции из древесины за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин дал старт серийному производству новой модели автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ», на который в скором времени пересядут 17 председателей комитетов Госдумы. Кроме того, президент похвалил губернатора одного из российских регионов за поддержку отечественного производителя, оценил уровень безработицы в стране и удивился закупке Россией древесины за границей. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Путин дал старт серийной сборке Lada Aura Путин отметил хорошие управляемость и обзорность автомобиля Фото: Илья Московец © URA.RU Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном запуске серийной конвейерной сборки новой модели автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области. Событие прошло в режиме видеосвязи, где глава государства поздравил коллектив предприятия с началом нового этапа в производстве и выразил благодарность за их труд и профессионализм. Путин поделился положительными впечатлениями от личного опыта управления Lada Aura, которую он тестировал в июле. Президент отметил хорошие управляемость и обзорность автомобиля, мощность двигателя. Также он сделал акцент на современном оснащении, включающем экран с задним обзором при включении задней передачи. В ближайшее время 17 председателей комитетов Государственной Думы РФ начнут использовать автомобили отечественного производства Lada Aura, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на брифинге для журналистов. «Мы приняли решение о переходе на автомобили отечественного бренда Lada Aura для председателей комитетов Госдумы», — сообщил Вячеслав Володин. Это решение является частью политики поддержки российского автопрома и импортозамещения. Поддержка отечественного производства В рамках видеоконференции по запуску новых промышленных объектов Владимир Путин обратил внимание на важность использования и ношения продукции отечественного производства. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что его костюм сшит из отечественной ткани, что вызвало одобрение президента. «Прекрасно. Следует стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства самого высокого качества», — подчеркнул Путин. Заявление Путина о закупках продукции из древесины Президент выразил удивление по поводу того, что Россия, имея одну из крупнейших лесосек в мире, закупает продукцию из древесины за рубежом. Он подчеркнул необходимость поддержки отечественных предприятий, производящих изделия из древесины. «У нас одна из самых больших лесосек в мире. И я с удивлением обнаружил, что лесосека огромная, а продукцию из древесины самую разную, и бумагу высококачественную мы закупаем за границей. Ну это просто странно», — сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ. Президент подчеркнул, что власти страны будут делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины. Путин оценил уровень безработицы в России Владимир Путин заявил, что безработицы в России практически нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В контексте низкой безработицы в стране Путин заявил о необходимости повышения технологической независимости и производительности труда. «Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже. Самый лучший выход — это повышение технологической независимости, повышение производительности труда», — подчеркнул Владимир Путин, передает ТАСС. Открытие новых высокотехнологичных производств рассматривается как способ компенсации дефицита рабочей силы и стимулирования экономического роста, заявил президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин дал старт серийному производству новой модели автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ», на который в скором времени пересядут 17 председателей комитетов Госдумы. Кроме того, президент похвалил губернатора одного из российских регионов за поддержку отечественного производителя, оценил уровень безработицы в стране и удивился закупке Россией древесины за границей. Главные заявления российского лидера — в материале URA.RU. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном запуске серийной конвейерной сборки новой модели автомобиля Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области. Событие прошло в режиме видеосвязи, где глава государства поздравил коллектив предприятия с началом нового этапа в производстве и выразил благодарность за их труд и профессионализм. Путин поделился положительными впечатлениями от личного опыта управления Lada Aura, которую он тестировал в июле. Президент отметил хорошие управляемость и обзорность автомобиля, мощность двигателя. Также он сделал акцент на современном оснащении, включающем экран с задним обзором при включении задней передачи. В ближайшее время 17 председателей комитетов Государственной Думы РФ начнут использовать автомобили отечественного производства Lada Aura, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на брифинге для журналистов. «Мы приняли решение о переходе на автомобили отечественного бренда Lada Aura для председателей комитетов Госдумы», — сообщил Вячеслав Володин. Это решение является частью политики поддержки российского автопрома и импортозамещения. В рамках видеоконференции по запуску новых промышленных объектов Владимир Путин обратил внимание на важность использования и ношения продукции отечественного производства. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что его костюм сшит из отечественной ткани, что вызвало одобрение президента. «Прекрасно. Следует стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались тем, что нас окружает, отечественного производства самого высокого качества», — подчеркнул Путин. Президент выразил удивление по поводу того, что Россия, имея одну из крупнейших лесосек в мире, закупает продукцию из древесины за рубежом. Он подчеркнул необходимость поддержки отечественных предприятий, производящих изделия из древесины. «У нас одна из самых больших лесосек в мире. И я с удивлением обнаружил, что лесосека огромная, а продукцию из древесины самую разную, и бумагу высококачественную мы закупаем за границей. Ну это просто странно», — сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ. Президент подчеркнул, что власти страны будут делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины. В контексте низкой безработицы в стране Путин заявил о необходимости повышения технологической независимости и производительности труда. «Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже. Самый лучший выход — это повышение технологической независимости, повышение производительности труда», — подчеркнул Владимир Путин, передает ТАСС. Открытие новых высокотехнологичных производств рассматривается как способ компенсации дефицита рабочей силы и стимулирования экономического роста, заявил президент.