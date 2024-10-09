09 октября 2024

Путин удивился закупке Россией древесины за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подчеркнул необходимость изменения ситуации Фото:

Президент России Владимир Путин выразил удивление по поводу закупок продукции из древесины за рубежом, несмотря на обширные лесные ресурсы страны. Об этом он заявил во время мероприятия по запуску новых промышленных объектов.

«У нас одна из самых больших лесосек в мире… Многое мы закупаем за границей. Ну это просто странно», — сказал Путин. Он подчеркнул необходимость изменения ситуации. По его словам, будет предпринято все возможное для поддержки отечественных производителей изделий из древесины и ускорения положительных изменений в этой сфере.

Ранее Путин завил, что в России начнут создавать новые промышленные объекты и улучшать уже существующие. По его словам, это позволит создать наилучшие условия для производства в стране.

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Президент России Владимир Путин выразил удивление по поводу закупок продукции из древесины за рубежом, несмотря на обширные лесные ресурсы страны. Об этом он заявил во время мероприятия по запуску новых промышленных объектов. «У нас одна из самых больших лесосек в мире… Многое мы закупаем за границей. Ну это просто странно», — сказал Путин. Он подчеркнул необходимость изменения ситуации. По его словам, будет предпринято все возможное для поддержки отечественных производителей изделий из древесины и ускорения положительных изменений в этой сфере. Ранее Путин завил, что в России начнут создавать новые промышленные объекты и улучшать уже существующие. По его словам, это позволит создать наилучшие условия для производства в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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