В Салехарде вспыхнула деревяшка

В одной из квартир горящего в Салехарде дома обнаружили тело без признаков жизни (Архивное фото)
В Салехарде случилось возгорание в жилом доме по улице Ангальской. В одной из квартир здания обнаружено тело без признаков жизни, сообщили в МЧС по ЯНАО.
«По улице Ангальской горит жилой деревянный одноэтажный дом. Одного человека эвакуировали, во второй квартире обнаружено тело без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале министерства.
Ранее URA.RU сообщало, что ночной пожар в многоэтажке Надыма произошел из-за поджога. О возможных причинах возгорания рассказали в окружном МЧС.
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