09 октября 2024

В Салехарде вспыхнула деревяшка

В Салехарде загорелся жилой дом
© Служба новостей «URA.RU»
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В одной из квартир горящего в Салехарде дома обнаружили тело без признаков жизни (Архивное фото)
В одной из квартир горящего в Салехарде дома обнаружили тело без признаков жизни (Архивное фото) Фото:

В Салехарде случилось возгорание в жилом доме по улице Ангальской. В одной из квартир здания обнаружено тело без признаков жизни, сообщили в МЧС по ЯНАО. 

«По улице Ангальской горит жилой деревянный одноэтажный дом. Одного человека эвакуировали, во второй квартире обнаружено тело без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале министерства.

Ранее URA.RU сообщало, что ночной пожар в многоэтажке Надыма произошел из-за поджога. О возможных причинах возгорания рассказали в окружном МЧС. 

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В Салехарде случилось возгорание в жилом доме по улице Ангальской. В одной из квартир здания обнаружено тело без признаков жизни, сообщили в МЧС по ЯНАО.  «По улице Ангальской горит жилой деревянный одноэтажный дом. Одного человека эвакуировали, во второй квартире обнаружено тело без признаков жизни», — рассказали в telegram-канале министерства. Ранее URA.RU сообщало, что ночной пожар в многоэтажке Надыма произошел из-за поджога. О возможных причинах возгорания рассказали в окружном МЧС. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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