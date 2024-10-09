Число российских брендов косметики на рынке выросло вдвое

10 октября 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Потребители изменили свое отношение к российской косметике, отмечает Анна Дычева Фото: Размик Закарян © URA.RU Число российских брендов косметики за последние два года выросло в два раза, а доля отечественных товаров на рынке страны уже превысила 40%. Об этом рассказала член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева. «Число наших брендов выросло вдвое за последние два года, а доля российских товаров на рынке превысила 40%. Это связано с тем, что потребители изменили свое отношение к российской продукции, начали смотреть на нее с большим интересом. Этому процессу поспособствовали и отечественные производители, которые начали запускать все больше товаров с интересными компонентами», — заявила Дычева «Известиям». Также изготовители стали ориентироваться сразу на несколько целевых аудиторий. На данный момент в России продается около 32 тысяч торговых марок. Только в 2024 году на рынке появилось около 120 тысяч новых наименований товаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число российских брендов косметики за последние два года выросло в два раза, а доля отечественных товаров на рынке страны уже превысила 40%. Об этом рассказала член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева. «Число наших брендов выросло вдвое за последние два года, а доля российских товаров на рынке превысила 40%. Это связано с тем, что потребители изменили свое отношение к российской продукции, начали смотреть на нее с большим интересом. Этому процессу поспособствовали и отечественные производители, которые начали запускать все больше товаров с интересными компонентами», — заявила Дычева «Известиям». Также изготовители стали ориентироваться сразу на несколько целевых аудиторий. На данный момент в России продается около 32 тысяч торговых марок. Только в 2024 году на рынке появилось около 120 тысяч новых наименований товаров.