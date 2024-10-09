Число российских брендов косметики на рынке выросло вдвое

Число российских брендов косметики за последние два года выросло в два раза, а доля отечественных товаров на рынке страны уже превысила 40%. Об этом рассказала член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева.
«Число наших брендов выросло вдвое за последние два года, а доля российских товаров на рынке превысила 40%. Это связано с тем, что потребители изменили свое отношение к российской продукции, начали смотреть на нее с большим интересом. Этому процессу поспособствовали и отечественные производители, которые начали запускать все больше товаров с интересными компонентами», — заявила Дычева «Известиям».
Также изготовители стали ориентироваться сразу на несколько целевых аудиторий. На данный момент в России продается около 32 тысяч торговых марок. Только в 2024 году на рынке появилось около 120 тысяч новых наименований товаров.
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Число российских брендов косметики за последние два года выросло в два раза, а доля отечественных товаров на рынке страны уже превысила 40%. Об этом рассказала член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева. «Число наших брендов выросло вдвое за последние два года, а доля российских товаров на рынке превысила 40%. Это связано с тем, что потребители изменили свое отношение к российской продукции, начали смотреть на нее с большим интересом. Этому процессу поспособствовали и отечественные производители, которые начали запускать все больше товаров с интересными компонентами», — заявила Дычева «Известиям». Также изготовители стали ориентироваться сразу на несколько целевых аудиторий. На данный момент в России продается около 32 тысяч торговых марок. Только в 2024 году на рынке появилось около 120 тысяч новых наименований товаров.