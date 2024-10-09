09 октября 2024

Российских заключенных начнут кормить разнообразнее

«Ведомости»: российским заключенным добавят горячей еды
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач-онколог Брунштейн Марьяна. Онкологический диспансер. Курган, кастрюли, буфет, еда в столовой
Хлеб могут заменять хлебцами или галетами, мясо — рыбой, сушеные фрукты — фруктовыми палочками Фото:

Министерство юстиции России предложило улучшить условия питания для осужденных и подследственных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проект нового ведомственного приказа, который вносит изменения в нормы питания, опубликован на портале проектов правовых актов.

«Минюст предлагает обеспечить осужденных, подозреваемых и обвиняемых горячим питанием в дни, когда они временно вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа, передают «Ведомости». Предусматривается выдача горячей пищи до выезда и после возвращения в СИЗО.

Кроме того, проект приказа предусматривает возможность замены одних продуктов другими, что позволит сделать меню для заключенных более разнообразным. Например, хлеб можно будет заменить хлебцами, мясо — рыбой, а сухофрукты — фруктовыми палочками.

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Министерство юстиции России предложило улучшить условия питания для осужденных и подследственных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проект нового ведомственного приказа, который вносит изменения в нормы питания, опубликован на портале проектов правовых актов. «Минюст предлагает обеспечить осужденных, подозреваемых и обвиняемых горячим питанием в дни, когда они временно вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа, передают «Ведомости». Предусматривается выдача горячей пищи до выезда и после возвращения в СИЗО. Кроме того, проект приказа предусматривает возможность замены одних продуктов другими, что позволит сделать меню для заключенных более разнообразным. Например, хлеб можно будет заменить хлебцами, мясо — рыбой, а сухофрукты — фруктовыми палочками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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