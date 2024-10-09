Российских заключенных начнут кормить разнообразнее

«Ведомости»: российским заключенным добавят горячей еды

10 октября 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Хлеб могут заменять хлебцами или галетами, мясо — рыбой, сушеные фрукты — фруктовыми палочками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство юстиции России предложило улучшить условия питания для осужденных и подследственных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проект нового ведомственного приказа, который вносит изменения в нормы питания, опубликован на портале проектов правовых актов. «Минюст предлагает обеспечить осужденных, подозреваемых и обвиняемых горячим питанием в дни, когда они временно вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа, передают «Ведомости». Предусматривается выдача горячей пищи до выезда и после возвращения в СИЗО. Кроме того, проект приказа предусматривает возможность замены одних продуктов другими, что позволит сделать меню для заключенных более разнообразным. Например, хлеб можно будет заменить хлебцами, мясо — рыбой, а сухофрукты — фруктовыми палочками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство юстиции России предложило улучшить условия питания для осужденных и подследственных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проект нового ведомственного приказа, который вносит изменения в нормы питания, опубликован на портале проектов правовых актов. «Минюст предлагает обеспечить осужденных, подозреваемых и обвиняемых горячим питанием в дни, когда они временно вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа, передают «Ведомости». Предусматривается выдача горячей пищи до выезда и после возвращения в СИЗО. Кроме того, проект приказа предусматривает возможность замены одних продуктов другими, что позволит сделать меню для заключенных более разнообразным. Например, хлеб можно будет заменить хлебцами, мясо — рыбой, а сухофрукты — фруктовыми палочками.