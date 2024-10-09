Российских заключенных начнут кормить разнообразнее

Министерство юстиции России предложило улучшить условия питания для осужденных и подследственных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проект нового ведомственного приказа, который вносит изменения в нормы питания, опубликован на портале проектов правовых актов.
«Минюст предлагает обеспечить осужденных, подозреваемых и обвиняемых горячим питанием в дни, когда они временно вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа, передают «Ведомости». Предусматривается выдача горячей пищи до выезда и после возвращения в СИЗО.
Кроме того, проект приказа предусматривает возможность замены одних продуктов другими, что позволит сделать меню для заключенных более разнообразным. Например, хлеб можно будет заменить хлебцами, мясо — рыбой, а сухофрукты — фруктовыми палочками.
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Министерство юстиции России предложило улучшить условия питания для осужденных и подследственных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Проект нового ведомственного приказа, который вносит изменения в нормы питания, опубликован на портале проектов правовых актов. «Минюст предлагает обеспечить осужденных, подозреваемых и обвиняемых горячим питанием в дни, когда они временно вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа, передают «Ведомости». Предусматривается выдача горячей пищи до выезда и после возвращения в СИЗО. Кроме того, проект приказа предусматривает возможность замены одних продуктов другими, что позволит сделать меню для заключенных более разнообразным. Например, хлеб можно будет заменить хлебцами, мясо — рыбой, а сухофрукты — фруктовыми палочками.