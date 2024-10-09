09 октября 2024

Кому повысят пенсию в ноябре

Рыжих: пенсии работников угольной промышленности увеличат в ноябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Перерасчет и возобновление доплат произойдут с 1 ноября 2024 года.
Перерасчет и возобновление доплат произойдут с 1 ноября 2024 года. Фото:

Пенсии работников угольной промышленности и членов летных экипажей в гражданской сфере, а также пенсионеров старше 80 лет увеличатся с ноября 2024 года. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

«Перерасчет и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября. Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16 269,76 руб. в месяц», — рассказала Рыжих РИА Новости. Она также отметила, что для жителей Крайнего Севера предусмотрено дополнительное увеличение суммы.

Работники угольной промышленности и летчики получат доплаты при условии, что их рабочий стаж составляет не меньше 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Линда Рыжих уточнила, что работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в октябре, также получат индексацию пенсии. Она подчеркнула, что в 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8 134,88 руб.

В 2025 году средняя пенсия по старости в России вырастет на 7,5% и составит до 24,1 тыс. рублей, передает RT. Средние пенсии могут вырасти быстрее из-за возобновления индексации выплат для работающих пенсионеров, приостановленной в 2016 году.

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Пенсии работников угольной промышленности и членов летных экипажей в гражданской сфере, а также пенсионеров старше 80 лет увеличатся с ноября 2024 года. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. «Перерасчет и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября. Таким образом, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачиваться 16 269,76 руб. в месяц», — рассказала Рыжих РИА Новости. Она также отметила, что для жителей Крайнего Севера предусмотрено дополнительное увеличение суммы. Работники угольной промышленности и летчики получат доплаты при условии, что их рабочий стаж составляет не меньше 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Линда Рыжих уточнила, что работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в октябре, также получат индексацию пенсии. Она подчеркнула, что в 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8 134,88 руб. В 2025 году средняя пенсия по старости в России вырастет на 7,5% и составит до 24,1 тыс. рублей, передает RT. Средние пенсии могут вырасти быстрее из-за возобновления индексации выплат для работающих пенсионеров, приостановленной в 2016 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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