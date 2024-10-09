09 октября 2024

Русскоязычные жители Флориды готовятся к «Милтону»

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Байден объявил ЧС в штате и распорядился предоставить помощь Фото:

Жители центральной Флориды, где не была объявлена обязательная эвакуация, предпочитают оставаться дома в ожидании урагана «Милтон». Об этом сообщил Михаил Фарфел, основатель Российско-Американского Общественного Центра Флориды.

«У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», — рассказал Фарфел РИА Новости. Он также отметил, что в Орландо, где он проживает, ситуация ожидается лучше, чем в прибрежных районах штата.

Ураган «Милтон» продолжает движение к побережью Флориды, оставаясь «чрезвычайно опасным» ураганом четвертой категории. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате и распорядился предоставить федеральную помощь. Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды в среду или в первой половине четверга, принеся с собой разрушительные волны высотой более 3 метров. Однако NHC заявил о снижении скорости урагана «Милтон» с 230 до 215 километров в час, передает «Национальная служба новостей».

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Жители центральной Флориды, где не была объявлена обязательная эвакуация, предпочитают оставаться дома в ожидании урагана «Милтон». Об этом сообщил Михаил Фарфел, основатель Российско-Американского Общественного Центра Флориды. «У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», — рассказал Фарфел РИА Новости. Он также отметил, что в Орландо, где он проживает, ситуация ожидается лучше, чем в прибрежных районах штата. Ураган «Милтон» продолжает движение к побережью Флориды, оставаясь «чрезвычайно опасным» ураганом четвертой категории. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате и распорядился предоставить федеральную помощь. Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды в среду или в первой половине четверга, принеся с собой разрушительные волны высотой более 3 метров. Однако NHC заявил о снижении скорости урагана «Милтон» с 230 до 215 километров в час, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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