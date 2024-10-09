Русскоязычные жители Флориды готовятся к «Милтону»

10 октября 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Байден объявил ЧС в штате и распорядился предоставить помощь Фото: Official White House / Cameron Smith Жители центральной Флориды, где не была объявлена обязательная эвакуация, предпочитают оставаться дома в ожидании урагана «Милтон». Об этом сообщил Михаил Фарфел, основатель Российско-Американского Общественного Центра Флориды. «У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», — рассказал Фарфел РИА Новости. Он также отметил, что в Орландо, где он проживает, ситуация ожидается лучше, чем в прибрежных районах штата. Ураган «Милтон» продолжает движение к побережью Флориды, оставаясь «чрезвычайно опасным» ураганом четвертой категории. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате и распорядился предоставить федеральную помощь. Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды в среду или в первой половине четверга, принеся с собой разрушительные волны высотой более 3 метров. Однако NHC заявил о снижении скорости урагана «Милтон» с 230 до 215 километров в час, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители центральной Флориды, где не была объявлена обязательная эвакуация, предпочитают оставаться дома в ожидании урагана «Милтон». Об этом сообщил Михаил Фарфел, основатель Российско-Американского Общественного Центра Флориды. «У всех заготовки воды и продовольствия, полные бензобаки, фонарики, генераторы», — рассказал Фарфел РИА Новости. Он также отметил, что в Орландо, где он проживает, ситуация ожидается лучше, чем в прибрежных районах штата. Ураган «Милтон» продолжает движение к побережью Флориды, оставаясь «чрезвычайно опасным» ураганом четвертой категории. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате и распорядился предоставить федеральную помощь. Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды в среду или в первой половине четверга, принеся с собой разрушительные волны высотой более 3 метров. Однако NHC заявил о снижении скорости урагана «Милтон» с 230 до 215 километров в час, передает «Национальная служба новостей».