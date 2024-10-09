Жириновский предсказал затопление США от урагана «Милтон»

10 октября 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский известен своими пророческими заявлениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне мощного урагана «Милтон» в социальных сетях обсуждают старое видео с предсказанием главы ЛДПР Владимира Жириновского о возможном затоплении США. В записи, сделанной 28 января 2003 года, политик обращается к тогдашнему американскому президенту Джорджу Бушу-младшему. Новость по теме Байден отменил встречу с Зеленским из-за урагана «Милтон»: что известно о циклоне и чем он опасен «Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!» — сказал Жириновский в видео записи многолетней давности, обращаясь к Бушу-младшему. Об этом сообщает телеканал 360. Жители Центральной Флориды готовятся к приближению урагана «Милтон», несмотря на отсутствие официального приказа об эвакуации. Об этом сообщил Михаил Фарфел, основатель Российско-Американского Общественного Центра Флориды. Ситуация в Орландо, по словам Фарфела, кажется менее тревожной, чем в прибрежных зонах, где ураган может принести серьезные разрушения. Местные жители активно готовятся к стихии, запасаясь всем необходимым для переживания возможных непогод. Посольство рекомендовало россиянам в США проявить осторожность из-за урана «Милтон», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне мощного урагана «Милтон» в социальных сетях обсуждают старое видео с предсказанием главы ЛДПР Владимира Жириновского о возможном затоплении США. В записи, сделанной 28 января 2003 года, политик обращается к тогдашнему американскому президенту Джорджу Бушу-младшему. «Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!» — сказал Жириновский в видео записи многолетней давности, обращаясь к Бушу-младшему. Об этом сообщает телеканал 360. Жители Центральной Флориды готовятся к приближению урагана «Милтон», несмотря на отсутствие официального приказа об эвакуации. Об этом сообщил Михаил Фарфел, основатель Российско-Американского Общественного Центра Флориды. Ситуация в Орландо, по словам Фарфела, кажется менее тревожной, чем в прибрежных зонах, где ураган может принести серьезные разрушения. Местные жители активно готовятся к стихии, запасаясь всем необходимым для переживания возможных непогод. Посольство рекомендовало россиянам в США проявить осторожность из-за урана «Милтон», передает RT.