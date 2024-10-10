Ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды

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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
Максимальная скорость ветра достигает 57 м/с Фото:

Ураган «Милтон» достиг побережья Флориды, вызвав серьезные опасения среди местного населения и властей. Сведения об этом поступили от Национального центра США по наблюдению за ураганами.

«Ураган обрушился на западное побережье Флориды в районе Сиеста-Ки, максимальная скорость ветра достигает 57 м/с», — сообщает центр. Эти данные указывают на силу стихийного бедствия, с которым столкнулись жители штата.

Несмотря на то, что ураган «Милтон» ослаб до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, он все еще несет значительную угрозу, передает МК. Русскоязычные жители центральной Флориды, где не была объявлена обязательная эвакуация, предпочитают оставаться дома в ожидании урагана.

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Ураган «Милтон» достиг побережья Флориды, вызвав серьезные опасения среди местного населения и властей. Сведения об этом поступили от Национального центра США по наблюдению за ураганами. «Ураган обрушился на западное побережье Флориды в районе Сиеста-Ки, максимальная скорость ветра достигает 57 м/с», — сообщает центр. Эти данные указывают на силу стихийного бедствия, с которым столкнулись жители штата. Несмотря на то, что ураган «Милтон» ослаб до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, он все еще несет значительную угрозу, передает МК. Русскоязычные жители центральной Флориды, где не была объявлена обязательная эвакуация, предпочитают оставаться дома в ожидании урагана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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