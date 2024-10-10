Стало известно о разрушениях из-за урагана «Милтон»

Во Флориде ураган «Милтон» разрушил около 125 домов

Из-за урагана без электричества остались более 800 тысяч потребителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Торнадо, сопровождающие ураган «Милтон», привели к разрушению около 125 домов в штате Флорида. Об этом заявил глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри.

«Большая часть разрушенных домов — это мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей», — сообщил Гатри, подчеркнув, что власти сосредоточены на помощи самым уязвимым категориям населения, чтобы обеспечить их безопасность. Эту информацию приводит телекомпания ABC . Восточное побережье Флориды пережило «значительную активность торнадо», что стало причиной серьезных повреждений строений. Без электричества во Флориде остались более 800 тысяч потребителей, передает телекомпания.

Ураган «Милтон» ослаб до третьей категории по шкале Саффира-Симпсон. Русскоязычные жители центральной Флориды, где не была объявлена обязательная эвакуация, предпочитают оставаться дома в ожидании урагана.