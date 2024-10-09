В ХМАО аквапарк, где посетительница порвала промежность, открывается после ремонта

Аквапарк «Аквамарин» в Сургуте (ХМАО) объявил о дате открытия после перерыва в работе почти на месяц. Он закрылся на техобслуживание вскоре после того, как одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки.
«Аквапарк откроется с 16 октября. Он был на ремонте», — сообщил URA.RU администратор «Аквамарина».
В августе одна из посетительниц аквапарка порвала промежность, скатываясь с горки. Ее доставили на скорой в больницу и наложили швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия.
Ранее URA.RU сообщало об открытии скандального аквапарка Ледового дворца спорта в Ханты-Мансийске. Он был закрыт на четырехмесячный ремонт. Однако посетители обрушились с жалобами на руководство «ЮграМегаСпорт» из-за сокращенного времени тарифа, холодную воду в бассейне и сломанные шкафчики для личных вещей.
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