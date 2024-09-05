В Сургуте закрылся аквапарк, где девушка порвала промежность

В Сургуте закрылся аквапарк, где посетительница порвала промежность, скатываясь с горки
В Сургуте (ХМАО) аквапарк «Аквамарин» закрылся на техобслуживание спустя почти месяц после того, как одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки. Администрация опубликовала объявление на сайте аквапарка.
«С 2 сентября аквапарк закрывает свои двери на ежегодное техническое обслуживание. Мы оповестим о дате открытия», — следует из объявления.
Около месяца назад одна из посетительниц аквапарк порвала промежность, скатываясь с горки. Ее доставили на скорой в больницу и наложили швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия.
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