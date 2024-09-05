05 сентября 2024

В Сургуте закрылся аквапарк, где девушка порвала промежность

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В Сургуте закрылся аквапарк, где посетительница порвала промежность, скатываясь с горки
В Сургуте закрылся аквапарк, где посетительница порвала промежность, скатываясь с горки Фото:

В Сургуте (ХМАО) аквапарк «Аквамарин» закрылся на техобслуживание спустя почти месяц после того, как одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки. Администрация опубликовала объявление на сайте аквапарка.

«С 2 сентября аквапарк закрывает свои двери на ежегодное техническое обслуживание. Мы оповестим о дате открытия», — следует из объявления.

Около месяца назад одна из посетительниц аквапарк порвала промежность, скатываясь с горки. Ее доставили на скорой в больницу и наложили швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия.

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В Сургуте (ХМАО) аквапарк «Аквамарин» закрылся на техобслуживание спустя почти месяц после того, как одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки. Администрация опубликовала объявление на сайте аквапарка. «С 2 сентября аквапарк закрывает свои двери на ежегодное техническое обслуживание. Мы оповестим о дате открытия», — следует из объявления. Около месяца назад одна из посетительниц аквапарк порвала промежность, скатываясь с горки. Ее доставили на скорой в больницу и наложили швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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