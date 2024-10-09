В Екатеринбурге судебные приставы закрыли доставку японской еды «Быстрый лось», из-за которой отравились несколько человек, в их числе восьмилетний мальчик. У пострадавших выявили острую кишечную инфекцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«По решению суда судебные приставы приостановили деятельность предприятия общественного питания „Быстрый лось“ на месяц. Поводом для проверки данной точки общепита послужил случай отравления восьмилетнего мальчика. Кроме того, еще у нескольких граждан выявлена острая кишечная инфекция неустановленной этимологии», — пояснили в ведомстве.
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в работе компании. Из таких: поддельные медкинжки сотрудников и отсутствие раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Когда приставы приехали в заведение, работники не дали им войти через дверь, от которой якобы не было ключей. Силовикам удалось попасть внутрь через декоративные панели.
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