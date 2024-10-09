09 октября 2024

В ХМАО на реке Обь пропали два рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургутском районе на Оби потерялись два жителя, рыбачившие с лодки
В Сургутском районе на Оби потерялись два жителя, рыбачившие с лодки Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе на реке Обь пропали два рыбака в районе деревни Лямина. В «Центроспас-Югория» агентству URA.RU сообщили, что пропавших не нашли.

«Спасатели выезжали на реку Обь в район д. Лямина по сообщению: необходимо оказать содействие в поисковых мероприятиях двух мужчин 1983, 1964 годов рождения, которые уехали на рыбалку на лодке по реке Обь в районе деревни Лямина, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Поиски результатов не дали», — сообщили спасатели.

Спасатели обследовали протоку Юганская Обь. Они обыскали берега водоема в радиусе 50 метров.

Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО обнаружили тело пропавшего рыбака на озере Сегут-Лор в Сургутском районе. Мужчина потерялся недалеко от поселка Ульт-Ягун.

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В Ханты-Мансийском автономном округе на реке Обь пропали два рыбака в районе деревни Лямина. В «Центроспас-Югория» агентству URA.RU сообщили, что пропавших не нашли. «Спасатели выезжали на реку Обь в район д. Лямина по сообщению: необходимо оказать содействие в поисковых мероприятиях двух мужчин 1983, 1964 годов рождения, которые уехали на рыбалку на лодке по реке Обь в районе деревни Лямина, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Поиски результатов не дали», — сообщили спасатели. Спасатели обследовали протоку Юганская Обь. Они обыскали берега водоема в радиусе 50 метров. Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО обнаружили тело пропавшего рыбака на озере Сегут-Лор в Сургутском районе. Мужчина потерялся недалеко от поселка Ульт-Ягун.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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