В ХМАО на реке Обь пропали два рыбака

В Ханты-Мансийском автономном округе на реке Обь пропали два рыбака в районе деревни Лямина. В «Центроспас-Югория» агентству URA.RU сообщили, что пропавших не нашли.
«Спасатели выезжали на реку Обь в район д. Лямина по сообщению: необходимо оказать содействие в поисковых мероприятиях двух мужчин 1983, 1964 годов рождения, которые уехали на рыбалку на лодке по реке Обь в районе деревни Лямина, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Поиски результатов не дали», — сообщили спасатели.
Спасатели обследовали протоку Юганская Обь. Они обыскали берега водоема в радиусе 50 метров.
Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО обнаружили тело пропавшего рыбака на озере Сегут-Лор в Сургутском районе. Мужчина потерялся недалеко от поселка Ульт-Ягун.
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