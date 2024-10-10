Сливочное масло, маргарин и поваренная соль подорожали в Свердловской области за неделю. Актуальную статистику изменения цен опубликовал Свердловскстат.
В период с 30 сентября по 7 октября поваренная пищевая соль подорожала на 2,2%. Стоимость выросла с 16,48 рублей до 16,85 рублей. Килограмм маргарина стал дороже на 1,6%, жировой продукт можно купить в среднем за 269 рублей вместо 264,76 рублей.
Сливочное масло к 7 октября стало стоить 1067,5 рублей за кило, тогда как 30 сентября его можно было купить за 1039 рублей (+2,7%). Сливочное масло дорожает с начала сентября. В начале сентября масло стоило 989,92 рублей, за один месяц прирост к цене составил 7,8%.
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