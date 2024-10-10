Три важных продукта подорожали в Свердловской области. Инфографика

Свердловскстат заявил о росте цен на соль, маргарин и масло
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Ситуация в продуктовых магазинах. Тюмень, соль
Поваренная соль подорожала на 2,2% Фото:

Сливочное масло, маргарин и поваренная соль подорожали в Свердловской области за неделю. Актуальную статистику изменения цен опубликовал Свердловскстат.

В период с 30 сентября по 7 октября поваренная пищевая соль подорожала на 2,2%. Стоимость выросла с 16,48 рублей до 16,85 рублей. Килограмм маргарина стал дороже на 1,6%, жировой продукт можно купить в среднем за 269 рублей вместо 264,76 рублей.

Сливочное масло к 7 октября стало стоить 1067,5 рублей за кило, тогда как 30 сентября его можно было купить за 1039 рублей (+2,7%). Сливочное масло дорожает с начала сентября. В начале сентября масло стоило 989,92 рублей, за один месяц прирост к цене составил 7,8%.

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Сливочное масло, маргарин и поваренная соль подорожали в Свердловской области за неделю. Актуальную статистику изменения цен опубликовал Свердловскстат. В период с 30 сентября по 7 октября поваренная пищевая соль подорожала на 2,2%. Стоимость выросла с 16,48 рублей до 16,85 рублей. Килограмм маргарина стал дороже на 1,6%, жировой продукт можно купить в среднем за 269 рублей вместо 264,76 рублей. Сливочное масло к 7 октября стало стоить 1067,5 рублей за кило, тогда как 30 сентября его можно было купить за 1039 рублей (+2,7%). Сливочное масло дорожает с начала сентября. В начале сентября масло стоило 989,92 рублей, за один месяц прирост к цене составил 7,8%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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