В Всемирный день психического здоровья, который отмечается 10 октября, в Областной клинической специализированной психоневрологической больнице №1 Челябинска открылась выставки картин, созданных пациентами больницы. Как сообщила корреспонденту URA.RU психолог учреждения Наталья Бабушкина, лечение искусством является одним из методов реабилитации и психокоррекционного воздействия на человека.
«Это очень удачный опыт, нам не надо было упрашивать пациентов. Они очень активно организовались сами. В дальнейшем у нас планы продолжать такие же занятия, потому что арт-терапия помогает развивать творческий потенциал, самовыражаться и углубляться в самопознание. Также арт-терапия способствует эффективному общению, которое у людей с нарушением ментального здоровья в дефиците», — рассказала Наталья Бабушкина.
Бабушкина отметила, что анализируя картины пациентов можно понять, насколько разное у людей восприятие и когнитивная составляющая. Как заявила специалист, в рисовании активизируются все основные области головного мозга. Также творчество является профилактикой заболеваний Паркинсона и Альцгеймера.
Один из пациентов поделился своими впечатлениями от занятий. Он сообщил, что арт-терапия действительно помогает самовыражаться. В картине мужчина выразил «яйцо» Ассаджиоли в своем представлении.
«Я по-своему выразил три составляющих „яйца“ Ассаджиоли. Радуга, как внутренний мир, его я хотел сделать фиолетовым, но получился синий. Фиолетовый и красный — это полюса. Есть сиреневый и зеленый цвет, как соединяющий», — поделился пациент.
Выставка станет местом, где можно будет по-новому взглянуть на привычные вещи и увидеть, как люди с ментальными особенностями выражают свои чувства и мысли через живопись. Картины были выставлены в челябинской больнице впервые. В дальнейшем планируется открытие подобных экспозиций.
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