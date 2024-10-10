Опасная погода накроет Свердловскую область

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , непогода, женщина с зонтом, снегопад
Уральцев призвали быть осторожными Фото:

МЧС предупредило жителей Свердловской области об опасных природных явлениях. Спасатели в своем официальном паблике попросили уральцев соблюдать осторожность.

«По данным синоптиков 11 октября в регионе местами ожидаются сильный снег, гололедица, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Рекомендуем, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов, не оставлять машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями», — сказано в telegram-канале «МЧС Свердловской области».

Снегопады в регионе начались с вечера 9 октября. В Екатеринбурге снег пошел утром 10 числа. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.

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МЧС предупредило жителей Свердловской области об опасных природных явлениях. Спасатели в своем официальном паблике попросили уральцев соблюдать осторожность. «По данным синоптиков 11 октября в регионе местами ожидаются сильный снег, гололедица, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Рекомендуем, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, не прятаться от ветра около стен домов, не оставлять машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями», — сказано в telegram-канале «МЧС Свердловской области». Снегопады в регионе начались с вечера 9 октября. В Екатеринбурге снег пошел утром 10 числа. По прогнозам синоптиков, уже к вечеру четверга высота снежного покрова в городе составит несколько сантиметров. Агентство следит за происходящим в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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