Когда в Кургане начнется снегопад

Сильный снег обрушится на Курган к концу дня

10 октября 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кургане прогнозируют первый снег с метелью (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики спрогнозировали, что 10 октября в Курганской области возможны осадки в виде снега и дождя, а также метель. В Кургане же ухудшение погодных условий прогнозируется уже к концу дня. Информация об этом сообщается на сайте Gismeteo. «Погода в Кургане сегодня, четверг, 10 октября. В 17:00 — пасмурно, дождь; 20:00 — пасмурно, мокрый снег; 23:00 — пасмурно, сильный снег», — указано на сайте. Температура воздуха, по информации сайта, поднимется не выше 4 градусов, а к вечеру упадет до -2 градусов. По данным курганского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых районах области в течение дня возможен гололед, налипание мокрого снега. Кроме того, может появиться временный снежный покров. Днем и ночью в области местами сильный снег, метели, с порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщает ЦГМС. Температура воздуха может опуститься до -7 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синоптики спрогнозировали, что 10 октября в Курганской области возможны осадки в виде снега и дождя, а также метель. В Кургане же ухудшение погодных условий прогнозируется уже к концу дня. Информация об этом сообщается на сайте Gismeteo. «Погода в Кургане сегодня, четверг, 10 октября. В 17:00 — пасмурно, дождь; 20:00 — пасмурно, мокрый снег; 23:00 — пасмурно, сильный снег», — указано на сайте. Температура воздуха, по информации сайта, поднимется не выше 4 градусов, а к вечеру упадет до -2 градусов. По данным курганского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых районах области в течение дня возможен гололед, налипание мокрого снега. Кроме того, может появиться временный снежный покров. Днем и ночью в области местами сильный снег, метели, с порывами ветра до 20 метров в секунду, сообщает ЦГМС. Температура воздуха может опуститься до -7 градусов.