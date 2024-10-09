09 октября 2024

Мэр газовой столицы Ямала потребовал проверить все школы на безопасность после ЧП с пневматикой

Глава Нового Уренгоя Колодин организовал массовую проверку безопасности в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
В школах Нового Уренгоя пройдут проверки и беседы с учениками после инцидента с пневматическим пистолетом Фото:

Глава Нового Уренгоя Антон Колодин поручил подчиненным разобраться с инцидентом в 17 школе Нового Уренгоя, где старшеклассницу задело пластиковой пулей, случайно выпущенной из пневматического пистолета. Во всех школах города пройдут проверки, написал Антон Колодин в личном telegram-канале.

«В кратчайший срок разобраться, как пневмат попал в школу, минуя рамку и пост охраны ЧОП. Оперативно провести во всех школах беседы с учениками о недопустимости подобного поведения и о его последствиях», — написал Колодин.

Кроме того мэр сообщил о проверке всех входных групп в школах города с участием силовиков и надзорных ведомств. Комиссия по делам несовершеннолетних должна взять инцидент на особый контроль.

Глава города пояснил, что работает на месте происшествия вместе с коллегами. Как ранее сообщало URA.RU пластиковая пуля попала ученице школы №17 Нового Уренгоя в щеку — пневматический пистолет случайно выстрелил, находясь в сумке одноклассника девочки.

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Глава Нового Уренгоя Антон Колодин поручил подчиненным разобраться с инцидентом в 17 школе Нового Уренгоя, где старшеклассницу задело пластиковой пулей, случайно выпущенной из пневматического пистолета. Во всех школах города пройдут проверки, написал Антон Колодин в личном telegram-канале. «В кратчайший срок разобраться, как пневмат попал в школу, минуя рамку и пост охраны ЧОП. Оперативно провести во всех школах беседы с учениками о недопустимости подобного поведения и о его последствиях», — написал Колодин. Кроме того мэр сообщил о проверке всех входных групп в школах города с участием силовиков и надзорных ведомств. Комиссия по делам несовершеннолетних должна взять инцидент на особый контроль. Глава города пояснил, что работает на месте происшествия вместе с коллегами. Как ранее сообщало URA.RU пластиковая пуля попала ученице школы №17 Нового Уренгоя в щеку — пневматический пистолет случайно выстрелил, находясь в сумке одноклассника девочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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