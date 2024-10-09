Мэр газовой столицы Ямала потребовал проверить все школы на безопасность после ЧП с пневматикой

Глава Нового Уренгоя Антон Колодин поручил подчиненным разобраться с инцидентом в 17 школе Нового Уренгоя, где старшеклассницу задело пластиковой пулей, случайно выпущенной из пневматического пистолета. Во всех школах города пройдут проверки, написал Антон Колодин в личном telegram-канале.
«В кратчайший срок разобраться, как пневмат попал в школу, минуя рамку и пост охраны ЧОП. Оперативно провести во всех школах беседы с учениками о недопустимости подобного поведения и о его последствиях», — написал Колодин.
Кроме того мэр сообщил о проверке всех входных групп в школах города с участием силовиков и надзорных ведомств. Комиссия по делам несовершеннолетних должна взять инцидент на особый контроль.
Глава города пояснил, что работает на месте происшествия вместе с коллегами. Как ранее сообщало URA.RU пластиковая пуля попала ученице школы №17 Нового Уренгоя в щеку — пневматический пистолет случайно выстрелил, находясь в сумке одноклассника девочки.
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Глава Нового Уренгоя Антон Колодин поручил подчиненным разобраться с инцидентом в 17 школе Нового Уренгоя, где старшеклассницу задело пластиковой пулей, случайно выпущенной из пневматического пистолета. Во всех школах города пройдут проверки, написал Антон Колодин в личном telegram-канале. «В кратчайший срок разобраться, как пневмат попал в школу, минуя рамку и пост охраны ЧОП. Оперативно провести во всех школах беседы с учениками о недопустимости подобного поведения и о его последствиях», — написал Колодин. Кроме того мэр сообщил о проверке всех входных групп в школах города с участием силовиков и надзорных ведомств. Комиссия по делам несовершеннолетних должна взять инцидент на особый контроль. Глава города пояснил, что работает на месте происшествия вместе с коллегами. Как ранее сообщало URA.RU пластиковая пуля попала ученице школы №17 Нового Уренгоя в щеку — пневматический пистолет случайно выстрелил, находясь в сумке одноклассника девочки.