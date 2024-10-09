Происшествия Мэр газовой столицы Ямала потребовал проверить все школы на безопасность после ЧП с пневматикой Глава Нового Уренгоя Колодин организовал массовую проверку безопасности в школах 10 октября 2024 в 14:42 Размер текста - 17 + В школах Нового Уренгоя пройдут проверки и беседы с учениками после инцидента с пневматическим пистолетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Нового Уренгоя Антон Колодин поручил подчиненным разобраться с инцидентом в 17 школе Нового Уренгоя, где старшеклассницу задело пластиковой пулей, случайно выпущенной из пневматического пистолета. Во всех школах города пройдут проверки, написал Антон Колодин в личном telegram-канале. «В кратчайший срок разобраться, как пневмат попал в школу, минуя рамку и пост охраны ЧОП. Оперативно провести во всех школах беседы с учениками о недопустимости подобного поведения и о его последствиях», — написал Колодин. Кроме того мэр сообщил о проверке всех входных групп в школах города с участием силовиков и надзорных ведомств. Комиссия по делам несовершеннолетних должна взять инцидент на особый контроль. Глава города пояснил, что работает на месте происшествия вместе с коллегами. Как ранее сообщало URA.RU пластиковая пуля попала ученице школы №17 Нового Уренгоя в щеку — пневматический пистолет случайно выстрелил, находясь в сумке одноклассника девочки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Нового Уренгоя Антон Колодин поручил подчиненным разобраться с инцидентом в 17 школе Нового Уренгоя, где старшеклассницу задело пластиковой пулей, случайно выпущенной из пневматического пистолета. Во всех школах города пройдут проверки, написал Антон Колодин в личном telegram-канале. «В кратчайший срок разобраться, как пневмат попал в школу, минуя рамку и пост охраны ЧОП. Оперативно провести во всех школах беседы с учениками о недопустимости подобного поведения и о его последствиях», — написал Колодин. Кроме того мэр сообщил о проверке всех входных групп в школах города с участием силовиков и надзорных ведомств. Комиссия по делам несовершеннолетних должна взять инцидент на особый контроль. Глава города пояснил, что работает на месте происшествия вместе с коллегами. Как ранее сообщало URA.RU пластиковая пуля попала ученице школы №17 Нового Уренгоя в щеку — пневматический пистолет случайно выстрелил, находясь в сумке одноклассника девочки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям