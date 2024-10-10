Пермяк участвует в проекте Oneheart, который покорил соцсети

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Пермяк Александр Маслов работал над альбомом вместе с коллегами из Тамбова и Санкт-Петербурга
Пермяк Александр Маслов работал над альбомом вместе с коллегами из Тамбова и Санкт-Петербурга Фото:

Пермский музыкант Александр Маслов, выступающий под псевдонимом Antent, участвует в голосовании на номинацию «Грэмми». Престижную музыкальную награду попробует получить альбом «Midnight Journey», над которым Маслов работал вместе с тамбовским музыкантом Дмитрием Волынкиным (Оneheart) и питерским продюсером Константином Корсаковым (Dean Korso). Об этом пермяк сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы очень долго ждали этого момента чтобы сообщить вам, что наш совместный альбом с Оneheart и Dean Korso „Midnight Journey“ участвует в голосовании на номинацию „Грэмми“. Самое время послушать релиз и поддержать его максимально!» — написал Маслов. Он также попросил своих поклонников поддержать проект.

«Midnight Journey» участвует в голосовании как «Лучший нью-эйдж альбом». 18-летний музыкант из Тамбовской области Дмитрий Волынкин сочиняет треки в стиле ambient. Его проект Оneheart является самым прослушиваемым на популярной платформе Spotify.

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Пермский музыкант Александр Маслов, выступающий под псевдонимом Antent, участвует в голосовании на номинацию «Грэмми». Престижную музыкальную награду попробует получить альбом «Midnight Journey», над которым Маслов работал вместе с тамбовским музыкантом Дмитрием Волынкиным (Оneheart) и питерским продюсером Константином Корсаковым (Dean Korso). Об этом пермяк сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Мы очень долго ждали этого момента чтобы сообщить вам, что наш совместный альбом с Оneheart и Dean Korso „Midnight Journey“ участвует в голосовании на номинацию „Грэмми“. Самое время послушать релиз и поддержать его максимально!» — написал Маслов. Он также попросил своих поклонников поддержать проект. «Midnight Journey» участвует в голосовании как «Лучший нью-эйдж альбом». 18-летний музыкант из Тамбовской области Дмитрий Волынкин сочиняет треки в стиле ambient. Его проект Оneheart является самым прослушиваемым на популярной платформе Spotify.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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