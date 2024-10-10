На трассе М-5 под Челябинском задержали автомобиль с нелегальными мигрантами

10 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Автомобиль остановили на дороге во время массовых проверок Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в Каслинском районе задержали автомобиль с нелегальными мигрантами. Машину остановили на дороге во время массовых проверок по соблюдению миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе МВД по региону. «В автомобиле оказались четверо граждан республик Средней Азии. При проверке документов полицейские установили, что ни один их них не имеет регистрации на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве. Теперь за нарушения иностранные граждане будут отвечать по статье 18,8 КоАП РФ. На них составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания. Два мигранта будут депортированы из страны. В регионе мероприятия по выявлению незаконных мигрантов ведутся постоянно. Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года было выдворено более тысячи нелегальных мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в Каслинском районе задержали автомобиль с нелегальными мигрантами. Машину остановили на дороге во время массовых проверок по соблюдению миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе МВД по региону. «В автомобиле оказались четверо граждан республик Средней Азии. При проверке документов полицейские установили, что ни один их них не имеет регистрации на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве. Теперь за нарушения иностранные граждане будут отвечать по статье 18,8 КоАП РФ. На них составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания. Два мигранта будут депортированы из страны. В регионе мероприятия по выявлению незаконных мигрантов ведутся постоянно. Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года было выдворено более тысячи нелегальных мигрантов.