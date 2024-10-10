На трассе М-5 под Челябинском задержали автомобиль с нелегальными мигрантами

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
Автомобиль остановили на дороге во время массовых проверок Фото:

В Челябинской области в Каслинском районе задержали автомобиль с нелегальными мигрантами. Машину остановили на дороге во время массовых проверок по соблюдению миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«В автомобиле оказались четверо граждан республик Средней Азии. При проверке документов полицейские установили, что ни один их них не имеет регистрации на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Теперь за нарушения иностранные граждане будут отвечать по статье 18,8 КоАП РФ. На них составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания. Два мигранта будут депортированы из страны.

В регионе мероприятия по выявлению незаконных мигрантов ведутся постоянно. Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года было выдворено более тысячи нелегальных мигрантов.

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В Челябинской области в Каслинском районе задержали автомобиль с нелегальными мигрантами. Машину остановили на дороге во время массовых проверок по соблюдению миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе МВД по региону. «В автомобиле оказались четверо граждан республик Средней Азии. При проверке документов полицейские установили, что ни один их них не имеет регистрации на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве. Теперь за нарушения иностранные граждане будут отвечать по статье 18,8 КоАП РФ. На них составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в Россию и режима пребывания. Два мигранта будут депортированы из страны. В регионе мероприятия по выявлению незаконных мигрантов ведутся постоянно. Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года было выдворено более тысячи нелегальных мигрантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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