В Соликамске прокуроры проверяют больницу, пациенты которой жаловались на клопов

В Соликамске (Пермский край) городская прокуратура проверяет детскую больницу, пациенты которой пожаловались в соцсетях на клопов. Горожане также были недовольны наличием плесени в палатах.
«Соликамская прокуратура организовала проверку информации, размещенной в сети Интернет, об антисанитарных условиях в стационаре ГБУЗ ПК „Городская детская больница“. Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора осмотрели палаты отделений стационара и пищеблока», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края.
В сообщении уточняется, что по результатам проверки будет дана оценка соблюдению в больнице санитарно-эпидемиологических требований и законодательства о здравоохранении. Также по выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU рассказывало, что в городской больнице Соликамска, где проходят лечение дети, пациенты пожаловались на укусы клопов. Также, по словам горожан, в палатах появилась плесень, а само здание медицинского учреждения нуждается в ремонте. Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Слуховой анализатор». В посте также были опубликованы фотографии с якобы укусами насекомых.
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