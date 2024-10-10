В Соликамске прокуроры проверяют больницу, пациенты которой жаловались на клопов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пациенты больницы считают, что она нуждается в ремонте (архивное фото)
Пациенты больницы считают, что она нуждается в ремонте (архивное фото) Фото:

В Соликамске (Пермский край) городская прокуратура проверяет детскую больницу, пациенты которой пожаловались в соцсетях на клопов. Горожане также были недовольны наличием плесени в палатах.

«Соликамская прокуратура организовала проверку информации, размещенной в сети Интернет, об антисанитарных условиях в стационаре ГБУЗ ПК „Городская детская больница“. Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора осмотрели палаты отделений стационара и пищеблока», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края.

В сообщении уточняется, что по результатам проверки будет дана оценка соблюдению в больнице санитарно-эпидемиологических требований и законодательства о здравоохранении. Также по выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU рассказывало, что в городской больнице Соликамска, где проходят лечение дети, пациенты пожаловались на укусы клопов. Также, по словам горожан, в палатах появилась плесень, а само здание медицинского учреждения нуждается в ремонте. Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Слуховой анализатор». В посте также были опубликованы фотографии с якобы укусами насекомых.

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В Соликамске (Пермский край) городская прокуратура проверяет детскую больницу, пациенты которой пожаловались в соцсетях на клопов. Горожане также были недовольны наличием плесени в палатах. «Соликамская прокуратура организовала проверку информации, размещенной в сети Интернет, об антисанитарных условиях в стационаре ГБУЗ ПК „Городская детская больница“. Сотрудники прокуратуры совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора осмотрели палаты отделений стационара и пищеблока», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края. В сообщении уточняется, что по результатам проверки будет дана оценка соблюдению в больнице санитарно-эпидемиологических требований и законодательства о здравоохранении. Также по выявленным нарушениям будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ранее URA.RU рассказывало, что в городской больнице Соликамска, где проходят лечение дети, пациенты пожаловались на укусы клопов. Также, по словам горожан, в палатах появилась плесень, а само здание медицинского учреждения нуждается в ремонте. Соответствующая информация появилась в telegram-канале «Слуховой анализатор». В посте также были опубликованы фотографии с якобы укусами насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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