Арестован замглавы Агентства по страхованию вкладов

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Спецслужба арестовала замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха Фото:

Лефортовский районный суд Москвы вынес решение об аресте заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Это следует из данных база суда.

«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в категории дела на сайте судов. Его задержали сотрудники спецслужб, в АСВ прошли обыски.

Попелюх подозревается в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Лефортовский районный суд Москвы вынес решение об аресте заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Это следует из данных база суда. «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в категории дела на сайте судов. Его задержали сотрудники спецслужб, в АСВ прошли обыски. Попелюх подозревается в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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