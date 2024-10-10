Арестован замглавы Агентства по страхованию вкладов

Лефортовский районный суд Москвы вынес решение об аресте заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Это следует из данных база суда.
«Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в категории дела на сайте судов. Его задержали сотрудники спецслужб, в АСВ прошли обыски.
Попелюх подозревается в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Лефортовский районный суд Москвы вынес решение об аресте заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Это следует из данных база суда. «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в категории дела на сайте судов. Его задержали сотрудники спецслужб, в АСВ прошли обыски. Попелюх подозревается в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.