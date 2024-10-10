Происшествия Арестован замглавы Агентства по страхованию вкладов 10 октября 2024 в 16:01 Размер текста - 17 + Спецслужба арестовала замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лефортовский районный суд Москвы вынес решение об аресте заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Это следует из данных база суда. «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в категории дела на сайте судов . Его задержали сотрудники спецслужб, в АСВ прошли обыски. Попелюх подозревается в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Лефортовский районный суд Москвы вынес решение об аресте заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Это следует из данных база суда. «Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ)», — указано в категории дела на сайте судов. Его задержали сотрудники спецслужб, в АСВ прошли обыски. Попелюх подозревается в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям