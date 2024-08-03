Водитель погрузчика сбросил горящий автомобиль на дорогу
В Сургуте (ХМАО) 4 августа на эвакуаторе во время движения загорелся автомобиль. Со слов очевидцев в соцсети, водитель погрузчика скинул машину на асфальт.
«Возле Фараона на эвакуаторе загорелся автомобиль. Водитель погрузчика скинул на асфальт горящую машину», — передает telegram-канал «К-Информ».
К месту ЧП прибыли спасатели. Сотрудники МЧС оперативно потушили горящее авто. Данные о пострадавших не уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!