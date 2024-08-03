03 августа 2024
02 августа 2024

В ХМАО на эвакуаторе загорелся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель погрузчика сбросил горящий автомобиль на дорогу
Водитель погрузчика сбросил горящий автомобиль на дорогу Фото:

В Сургуте (ХМАО) 4 августа на эвакуаторе во время движения загорелся автомобиль. Со слов очевидцев в соцсети, водитель погрузчика скинул машину на асфальт.

«Возле Фараона на эвакуаторе загорелся автомобиль. Водитель погрузчика скинул на асфальт горящую машину», — передает telegram-канал «К-Информ».

К месту ЧП прибыли спасатели. Сотрудники МЧС оперативно потушили горящее авто. Данные о пострадавших не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) 4 августа на эвакуаторе во время движения загорелся автомобиль. Со слов очевидцев в соцсети, водитель погрузчика скинул машину на асфальт. «Возле Фараона на эвакуаторе загорелся автомобиль. Водитель погрузчика скинул на асфальт горящую машину», — передает telegram-канал «К-Информ». К месту ЧП прибыли спасатели. Сотрудники МЧС оперативно потушили горящее авто. Данные о пострадавших не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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