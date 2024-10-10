В Кургане вдоль улицы Коли Мяготина укладывают рулонный газон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, газон, трава, благоустройство, рулонный газон
Газон на одной из сторон улицы Коли Мяготина уже уложили Фото:

В Кургане на улице Коли Мяготина идут работы по озеленению: укладывается рулонный газон, который уже на 100% облагородил правую сторону от улицы Пролетарской в сторону улицы Невежина. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале,

«На улице Коли Мяготина ведется укладка рулонных газонов. На сегодняшний день от Пролетарской в сторону Невежина по правой стороне работы уже выполнены на 100%», — говорится в сообщении администрации города Кургана. Также уточняется, что теперь работы продолжаются по левой стороне дороги до сквера-фонтана.

Улица Коли Мяготина стала одним из приоритетных объектов благоустройства после ее ремонта, финансирование которого осуществлялось за счет средств, привлеченных чиновниками, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, пишет мэрия, вдоль улицы благоустраиваются дворы и междворовые проезды, а также установлено новое освещение, включая подсветку деревьев, придающую улице особый шарм в вечернее время.

Благоустройство улицы Коли Мяготина продолжается
Благоустройство улицы Коли Мяготина продолжается
На правой стороне улицы уже уложили газон
На правой стороне улицы уже уложили газон
На благоустройство улицы использованы средства по нацпроекту
На благоустройство улицы использованы средства по нацпроекту

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В Кургане на улице Коли Мяготина идут работы по озеленению: укладывается рулонный газон, который уже на 100% облагородил правую сторону от улицы Пролетарской в сторону улицы Невежина. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале, «На улице Коли Мяготина ведется укладка рулонных газонов. На сегодняшний день от Пролетарской в сторону Невежина по правой стороне работы уже выполнены на 100%», — говорится в сообщении администрации города Кургана. Также уточняется, что теперь работы продолжаются по левой стороне дороги до сквера-фонтана. Улица Коли Мяготина стала одним из приоритетных объектов благоустройства после ее ремонта, финансирование которого осуществлялось за счет средств, привлеченных чиновниками, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, пишет мэрия, вдоль улицы благоустраиваются дворы и междворовые проезды, а также установлено новое освещение, включая подсветку деревьев, придающую улице особый шарм в вечернее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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