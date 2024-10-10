В Кургане на улице Коли Мяготина идут работы по озеленению: укладывается рулонный газон, который уже на 100% облагородил правую сторону от улицы Пролетарской в сторону улицы Невежина. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале,
«На улице Коли Мяготина ведется укладка рулонных газонов. На сегодняшний день от Пролетарской в сторону Невежина по правой стороне работы уже выполнены на 100%», — говорится в сообщении администрации города Кургана. Также уточняется, что теперь работы продолжаются по левой стороне дороги до сквера-фонтана.
Улица Коли Мяготина стала одним из приоритетных объектов благоустройства после ее ремонта, финансирование которого осуществлялось за счет средств, привлеченных чиновниками, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, пишет мэрия, вдоль улицы благоустраиваются дворы и междворовые проезды, а также установлено новое освещение, включая подсветку деревьев, придающую улице особый шарм в вечернее время.
Благоустройство улицы Коли Мяготина продолжается
Telegram-канал «Город Курган»
На правой стороне улицы уже уложили газон
Telegram-канал «Город Курган»
На благоустройство улицы использованы средства по нацпроекту
Telegram-канал «Город Курган»
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В Кургане на улице Коли Мяготина идут работы по озеленению: укладывается рулонный газон, который уже на 100% облагородил правую сторону от улицы Пролетарской в сторону улицы Невежина. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале, «На улице Коли Мяготина ведется укладка рулонных газонов. На сегодняшний день от Пролетарской в сторону Невежина по правой стороне работы уже выполнены на 100%», — говорится в сообщении администрации города Кургана. Также уточняется, что теперь работы продолжаются по левой стороне дороги до сквера-фонтана. Улица Коли Мяготина стала одним из приоритетных объектов благоустройства после ее ремонта, финансирование которого осуществлялось за счет средств, привлеченных чиновниками, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, пишет мэрия, вдоль улицы благоустраиваются дворы и междворовые проезды, а также установлено новое освещение, включая подсветку деревьев, придающую улице особый шарм в вечернее время.