В Кургане вдоль улицы Коли Мяготина укладывают рулонный газон. Фото

10 октября 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Газон на одной из сторон улицы Коли Мяготина уже уложили Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане на улице Коли Мяготина идут работы по озеленению: укладывается рулонный газон, который уже на 100% облагородил правую сторону от улицы Пролетарской в сторону улицы Невежина. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале, «На улице Коли Мяготина ведется укладка рулонных газонов. На сегодняшний день от Пролетарской в сторону Невежина по правой стороне работы уже выполнены на 100%», — говорится в сообщении администрации города Кургана. Также уточняется, что теперь работы продолжаются по левой стороне дороги до сквера-фонтана. Улица Коли Мяготина стала одним из приоритетных объектов благоустройства после ее ремонта, финансирование которого осуществлялось за счет средств, привлеченных чиновниками, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, пишет мэрия, вдоль улицы благоустраиваются дворы и междворовые проезды, а также установлено новое освещение, включая подсветку деревьев, придающую улице особый шарм в вечернее время. Благоустройство улицы Коли Мяготина продолжается Telegram-канал «Город Курган» На правой стороне улицы уже уложили газон Telegram-канал «Город Курган» На благоустройство улицы использованы средства по нацпроекту Telegram-канал «Город Курган» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на улице Коли Мяготина идут работы по озеленению: укладывается рулонный газон, который уже на 100% облагородил правую сторону от улицы Пролетарской в сторону улицы Невежина. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале, «На улице Коли Мяготина ведется укладка рулонных газонов. На сегодняшний день от Пролетарской в сторону Невежина по правой стороне работы уже выполнены на 100%», — говорится в сообщении администрации города Кургана. Также уточняется, что теперь работы продолжаются по левой стороне дороги до сквера-фонтана. Улица Коли Мяготина стала одним из приоритетных объектов благоустройства после ее ремонта, финансирование которого осуществлялось за счет средств, привлеченных чиновниками, а также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, пишет мэрия, вдоль улицы благоустраиваются дворы и междворовые проезды, а также установлено новое освещение, включая подсветку деревьев, придающую улице особый шарм в вечернее время.