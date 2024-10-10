Сервисы шиномонтажа в Перми рассказали, сколько придется ждать очередь на смену резины

В Перми автомобилистам нужно ждать очередь на шиномонтаж от трех до десяти дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , шиномонтаж, колесо автомобиля, покрышка, шина, диск, резина
Ажиотажа на смену резины нет Фото:

В Перми автомобилистам придется ждать очередь, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю, от трех до десяти дней. Об этом URA.RU рассказали в автосервисах.

«Ближайшая запись в сети сервисов есть на воскресенье, 13 октября. В Индустриальном районе осталось одно свободное окно на 11 октября», — сообщили в «АБС Авто» корреспонденту агентства.

В шиномонтажной мастерской в микрорайоне Краснова свободное время есть также не раньше 13 октября. В центре города у стадиона «Динамо» автосервис принимает в порядке живой очереди. В среднем нужно ждать до 30 минут. Самое долгое ожидание предстоит клиентам сервиса AvtoStar. Здесь запись есть только после 17 октября.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за неблагоприятной погоды Госавтоинспекция Пермского края рекомендовала водителям поторопиться со сменой летней резины на зимнюю. На дорогах может образоваться гололед.

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В Перми автомобилистам придется ждать очередь, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю, от трех до десяти дней. Об этом URA.RU рассказали в автосервисах. «Ближайшая запись в сети сервисов есть на воскресенье, 13 октября. В Индустриальном районе осталось одно свободное окно на 11 октября», — сообщили в «АБС Авто» корреспонденту агентства. В шиномонтажной мастерской в микрорайоне Краснова свободное время есть также не раньше 13 октября. В центре города у стадиона «Динамо» автосервис принимает в порядке живой очереди. В среднем нужно ждать до 30 минут. Самое долгое ожидание предстоит клиентам сервиса AvtoStar. Здесь запись есть только после 17 октября. Ранее URA.RU рассказало, что из-за неблагоприятной погоды Госавтоинспекция Пермского края рекомендовала водителям поторопиться со сменой летней резины на зимнюю. На дорогах может образоваться гололед.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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