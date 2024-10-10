Сервисы шиномонтажа в Перми рассказали, сколько придется ждать очередь на смену резины

В Перми автомобилистам нужно ждать очередь на шиномонтаж от трех до десяти дней

10 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Ажиотажа на смену резины нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми автомобилистам придется ждать очередь, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю, от трех до десяти дней. Об этом URA.RU рассказали в автосервисах. «Ближайшая запись в сети сервисов есть на воскресенье, 13 октября. В Индустриальном районе осталось одно свободное окно на 11 октября», — сообщили в «АБС Авто» корреспонденту агентства. В шиномонтажной мастерской в микрорайоне Краснова свободное время есть также не раньше 13 октября. В центре города у стадиона «Динамо» автосервис принимает в порядке живой очереди. В среднем нужно ждать до 30 минут. Самое долгое ожидание предстоит клиентам сервиса AvtoStar. Здесь запись есть только после 17 октября. Ранее URA.RU рассказало, что из-за неблагоприятной погоды Госавтоинспекция Пермского края рекомендовала водителям поторопиться со сменой летней резины на зимнюю. На дорогах может образоваться гололед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми автомобилистам придется ждать очередь, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю, от трех до десяти дней. Об этом URA.RU рассказали в автосервисах. «Ближайшая запись в сети сервисов есть на воскресенье, 13 октября. В Индустриальном районе осталось одно свободное окно на 11 октября», — сообщили в «АБС Авто» корреспонденту агентства. В шиномонтажной мастерской в микрорайоне Краснова свободное время есть также не раньше 13 октября. В центре города у стадиона «Динамо» автосервис принимает в порядке живой очереди. В среднем нужно ждать до 30 минут. Самое долгое ожидание предстоит клиентам сервиса AvtoStar. Здесь запись есть только после 17 октября. Ранее URA.RU рассказало, что из-за неблагоприятной погоды Госавтоинспекция Пермского края рекомендовала водителям поторопиться со сменой летней резины на зимнюю. На дорогах может образоваться гололед.