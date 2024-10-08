Госавтоинспекция просит пермяков срочно сменить шины на зимние

Госавтоинспекция Пермского края рекомендовала автомобилистам сменить летние шины на зимние 9 октября. Это связано с сильными снегопадами в регионе, которые прогнозируют синоптики.
«Начиная с середины текущей недели на дорогах возможно образование наледи. Госавтоинспекция призывает пермяков перейти на зимнюю резину», — сказано в telegram-канале ведомства.
Также автомобилистам рекомендовали снизить скорость, не делать резких маневров, соблюдать дистанцию и плавно тормозить. Ранее URA.RU рассказало, что снегопады на Пермский край обрушатся вечером 9 октября. Также возможны дожди из-за циклона «Кассандра».
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