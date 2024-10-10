Военкоры сообщили, что ВС РФ начали прорыв на курском фронте

ВС РФ начали штурм села Любимовка на курском направлении

10 октября 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

ВС РФ штурмуют село Любимовка, пробивая оборону ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные начали прорыв обороны ВСУ в Курской области. Так, на данный момент проходит штурм села Любимовка и населенного пункта Зеленые Шляхи, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России начала прорыв на Курском фронте: идет мощный штурм Любимовки и атака на Зеленый Шлях для отрезания группировки ВСУ», — передает telegram-канал. По словам медийного офицера армии Украины по прозвищу «Алекс», село штурмует порядка 30 единиц техники России. ВС РФ закрепляются на захваченных позициях, бои продолжаются. Также появилась информация о том, как бронетранспортеры российских морпехов 155 бригады осуществляют атаку и преследуют танк ВСУ у въезда в населенный пункт Зеленый Шлях со стороны Коренево. Зеленый Шлях расположен в тылу от Любимовки и его потенциальный захват ВС РФ может привести к окружению сил украинской армии, находящихся в Любимовке. Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области ВСУ потеряли более 21 550 военных за все время боев. За последние сутки их потери составили 200 бойцов, еще пятеро сдались в плен. Кроме того, ВС РФ подбили 892 боевые бронированные машины, 139 танков и 177 артиллерийских орудий противника, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные начали прорыв обороны ВСУ в Курской области. Так, на данный момент проходит штурм села Любимовка и населенного пункта Зеленые Шляхи, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России начала прорыв на Курском фронте: идет мощный штурм Любимовки и атака на Зеленый Шлях для отрезания группировки ВСУ», — передает telegram-канал. По словам медийного офицера армии Украины по прозвищу «Алекс», село штурмует порядка 30 единиц техники России. ВС РФ закрепляются на захваченных позициях, бои продолжаются. Также появилась информация о том, как бронетранспортеры российских морпехов 155 бригады осуществляют атаку и преследуют танк ВСУ у въезда в населенный пункт Зеленый Шлях со стороны Коренево. Зеленый Шлях расположен в тылу от Любимовки и его потенциальный захват ВС РФ может привести к окружению сил украинской армии, находящихся в Любимовке. Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области ВСУ потеряли более 21 550 военных за все время боев. За последние сутки их потери составили 200 бойцов, еще пятеро сдались в плен. Кроме того, ВС РФ подбили 892 боевые бронированные машины, 139 танков и 177 артиллерийских орудий противника, передает «Национальная служба новостей».