Пенсии в России в 2024—2025 годах: индексация неработающих пенсионеров, 13-я выплата и повышения

В 2024 и 2025 годах в России произойдут значительные изменения в пенсионной системе, касающиеся индексации неработающих пенсионеров, введения 13-й пенсионной выплаты, а также повышения и перерасчета пенсий. Новые инициативы призваны улучшить финансовое положение пожилых граждан и сделать их более социально защищенными. В данном материале URA.ru освещает ключевые аспекты предстоящих изменений и актуальные новости для пенсионеров.
Перерасчет пенсий для работников угольной промышленности и авиации
С 1 ноября 2024 года начинается перерасчет и восстановление дополнительных выплат к пенсиям для сотрудников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации.
Критерии для получения дополнительных выплат:
Мужчины должны иметь трудовой стаж не менее 25 лет
Женщины — стаж работы не менее 20 лет.
Эти меры направлены на поддержку тех, кто трудился в особо сложных и опасных условиях, и призваны обеспечить достойный уровень жизни ветеранам данных отраслей.
Повышение пенсий для пенсионеров старше 80 лет
Граждане, достигшие возраста 80 лет в октябре 2024 года, с 1 ноября начнут получать увеличенную пенсию. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Дополнительная сумма составит 8134,88 рубля, что в итоге даст 16269,76 рубля ежемесячно.
Для жителей регионов с районными коэффициентами (например, Крайнего Севера) выплата увеличивается пропорционально коэффициенту.
Индексация пенсий для прекративших работу пенсионеров
Пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в октябре 2024 года, с ноября получат пенсию с учетом индексации.
Во время работы пенсии не индексируются, поэтому после увольнения производится перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций.
Это позволяет увеличить размер пенсии и компенсировать время, когда индексация не производилась.
Возможная выплата 13-й пенсии в декабре
В Государственной Думе обсуждается предложение о введении 13-й пенсии для пенсионеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объявил, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение до конца года.
Предполагается выплачивать 13-ю пенсию всем получателям страховой пенсии по старости в декабре
Официальное письмо с инициативой направлено Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Инициатором выступил Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду».
Депутат пояснил, что выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении тех, кто всю свою жизнь проработал в интересах развития нашей страны.
Изменения в пенсионной системе в 2025 году
Индексация страховых пенсий
Согласно действующему законодательству, с 1 января 2025 года должны вступить в силу новые нормы ежегодной индексации страховых пенсий.
Планируемые изменения:
Индексация пенсий будет происходить дважды в год:
1 февраля — на уровне роста потребительских цен за предыдущий год.
1 апреля — при росте стоимости пенсионного коэффициента по методике, утвержденной Правительством РФ.
Тем не менее, в настоящее время рассматривается законопроект, который предлагает:
Сохранить текущий порядок индексации на 2025 год.
Увеличить страховые пенсии на 7,3% с 1 января 2025 года.
Таким образом, если данный законопроект будет одобрен, в 2025 году индексация пенсий будет проводиться только один раз.
Основные показатели на 2025 год:
Стоимость пенсионного коэффициента составит 142,76 рубля.
Фиксированная выплата к пенсии по старости возрастет до 8?728,73 рубля.
Возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров
Предполагается, что с 1 января 2025 года будет восстановлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров.
Индексация будет производиться дважды в год, аналогично порядку для неработающих пенсионеров:
1 февраля — на уровень инфляции за предыдущий год.
1 апреля — в соответствии с ростом доходов бюджета Социального фонда России.
Особенности расчета:
Размер индексации будет определяться на основе стоимости пенсионного балла. В соответствии с Федеральным законом от 8 июля 2024 года №?173-ФЗ, для работающих пенсионеров индексация будет производиться не от фактического размера их пенсии, а от суммы, которую они могли бы получать в статусе неработающего пенсионера.
Другие важные изменения
Увеличение доплат за уход:
Доплата в размере 1200 рублей для тех, кто ухаживает за пожилыми людьми старше 80 лет и инвалидами 1 группы, будет увеличена на 7,3%. С 2025 года эта сумма будет добавляться напрямую к пенсии лиц, утративших трудоспособность.
Индексация ежемесячных денежных выплат
С 1 февраля 2025 года ежемесячные доплаты в размере 10000 рублей для неработающих и ухаживающих за детьми с инвалидностью родителей, будут проиндексированы на 7,3%. Кроме того, предсказывается увеличение выплат для инвалидов и других льготников федерального уровня.
Повышение социальных пенсий
С 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%. Размер социальной пенсии по старости составит 8?823,68 рубля.
Эта выплата предназначена для граждан, не имеющих минимального трудового стажа и необходимого количества пенсионных баллов.
Увеличение доплат к военным пенсиям
С 1 апреля 2025 года будут повышены доплаты к военным пенсиям. Доплаты рассчитываются от величины социальной пенсии по старости и включают доплаты за достижение 80 лет, 1 группу инвалидности, наличие иждивенцев и другое.
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