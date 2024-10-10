Пенсии в России в 2024—2025 годах: индексация неработающих пенсионеров, 13-я выплата и повышения

В Государственной Думе обсудят введение 13-й пенсии для пенсионеров

10 октября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Важные изменения в пенсионной системе России в 2024 и 2025 годах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 и 2025 годах в России произойдут значительные изменения в пенсионной системе, касающиеся индексации неработающих пенсионеров, введения 13-й пенсионной выплаты, а также повышения и перерасчета пенсий. Новые инициативы призваны улучшить финансовое положение пожилых граждан и сделать их более социально защищенными. В данном материале URA.ru освещает ключевые аспекты предстоящих изменений и актуальные новости для пенсионеров. Перерасчет пенсий для работников угольной промышленности и авиации С 1 ноября 2024 года начинается перерасчет и восстановление дополнительных выплат к пенсиям для сотрудников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации. Критерии для получения дополнительных выплат: Мужчины должны иметь трудовой стаж не менее 25 лет Женщины — стаж работы не менее 20 лет. Эти меры направлены на поддержку тех, кто трудился в особо сложных и опасных условиях, и призваны обеспечить достойный уровень жизни ветеранам данных отраслей. Повышение пенсий для пенсионеров старше 80 лет Граждане, достигшие возраста 80 лет в октябре 2024 года, с 1 ноября начнут получать увеличенную пенсию. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Дополнительная сумма составит 8134,88 рубля, что в итоге даст 16269,76 рубля ежемесячно. Для жителей регионов с районными коэффициентами (например, Крайнего Севера) выплата увеличивается пропорционально коэффициенту. Индексация пенсий для прекративших работу пенсионеров Пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в октябре 2024 года, с ноября получат пенсию с учетом индексации. Во время работы пенсии не индексируются, поэтому после увольнения производится перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Это позволяет увеличить размер пенсии и компенсировать время, когда индексация не производилась. Возможная выплата 13-й пенсии в декабре В Государственной Думе обсуждается предложение о введении 13-й пенсии для пенсионеров Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объявил, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение до конца года. Предполагается выплачивать 13-ю пенсию всем получателям страховой пенсии по старости в декабре Официальное письмо с инициативой направлено Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Инициатором выступил Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду». Депутат пояснил, что выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении тех, кто всю свою жизнь проработал в интересах развития нашей страны. Изменения в пенсионной системе в 2025 году Индексация страховых пенсий Согласно действующему законодательству, с 1 января 2025 года должны вступить в силу новые нормы ежегодной индексации страховых пенсий. Планируемые изменения: Индексация пенсий будет происходить дважды в год: 1 февраля — на уровне роста потребительских цен за предыдущий год. 1 апреля — при росте стоимости пенсионного коэффициента по методике, утвержденной Правительством РФ. Тем не менее, в настоящее время рассматривается законопроект, который предлагает: Сохранить текущий порядок индексации на 2025 год. Увеличить страховые пенсии на 7,3% с 1 января 2025 года. Таким образом, если данный законопроект будет одобрен, в 2025 году индексация пенсий будет проводиться только один раз. Основные показатели на 2025 год: Стоимость пенсионного коэффициента составит 142,76 рубля. Фиксированная выплата к пенсии по старости возрастет до 8?728,73 рубля. Возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров Предполагается, что с 1 января 2025 года будет восстановлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров. Индексация будет производиться дважды в год, аналогично порядку для неработающих пенсионеров: 1 февраля — на уровень инфляции за предыдущий год. 1 апреля — в соответствии с ростом доходов бюджета Социального фонда России. Особенности расчета: Размер индексации будет определяться на основе стоимости пенсионного балла. В соответствии с Федеральным законом от 8 июля 2024 года №?173-ФЗ, для работающих пенсионеров индексация будет производиться не от фактического размера их пенсии, а от суммы, которую они могли бы получать в статусе неработающего пенсионера. Другие важные изменения Увеличение доплат за уход: Доплата в размере 1200 рублей для тех, кто ухаживает за пожилыми людьми старше 80 лет и инвалидами 1 группы, будет увеличена на 7,3%. С 2025 года эта сумма будет добавляться напрямую к пенсии лиц, утративших трудоспособность. Индексация ежемесячных денежных выплат С 1 февраля 2025 года ежемесячные доплаты в размере 10000 рублей для неработающих и ухаживающих за детьми с инвалидностью родителей, будут проиндексированы на 7,3%. Кроме того, предсказывается увеличение выплат для инвалидов и других льготников федерального уровня. Повышение социальных пенсий С 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%. Размер социальной пенсии по старости составит 8?823,68 рубля. Эта выплата предназначена для граждан, не имеющих минимального трудового стажа и необходимого количества пенсионных баллов. Увеличение доплат к военным пенсиям С 1 апреля 2025 года будут повышены доплаты к военным пенсиям. Доплаты рассчитываются от величины социальной пенсии по старости и включают доплаты за достижение 80 лет, 1 группу инвалидности, наличие иждивенцев и другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 и 2025 годах в России произойдут значительные изменения в пенсионной системе, касающиеся индексации неработающих пенсионеров, введения 13-й пенсионной выплаты, а также повышения и перерасчета пенсий. Новые инициативы призваны улучшить финансовое положение пожилых граждан и сделать их более социально защищенными. В данном материале URA.ru освещает ключевые аспекты предстоящих изменений и актуальные новости для пенсионеров. С 1 ноября 2024 года начинается перерасчет и восстановление дополнительных выплат к пенсиям для сотрудников угольной отрасли и членов летных экипажей гражданской авиации. Критерии для получения дополнительных выплат: Мужчины должны иметь трудовой стаж не менее 25 лет Женщины — стаж работы не менее 20 лет. Эти меры направлены на поддержку тех, кто трудился в особо сложных и опасных условиях, и призваны обеспечить достойный уровень жизни ветеранам данных отраслей. Повышение пенсий для пенсионеров старше 80 лет Граждане, достигшие возраста 80 лет в октябре 2024 года, с 1 ноября начнут получать увеличенную пенсию. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Дополнительная сумма составит 8134,88 рубля, что в итоге даст 16269,76 рубля ежемесячно. Для жителей регионов с районными коэффициентами (например, Крайнего Севера) выплата увеличивается пропорционально коэффициенту. Индексация пенсий для прекративших работу пенсионеров Пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в октябре 2024 года, с ноября получат пенсию с учетом индексации. Во время работы пенсии не индексируются, поэтому после увольнения производится перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Это позволяет увеличить размер пенсии и компенсировать время, когда индексация не производилась. В Государственной Думе обсуждается предложение о введении 13-й пенсии для пенсионеров Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объявил, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение до конца года. Предполагается выплачивать 13-ю пенсию всем получателям страховой пенсии по старости в декабре Официальное письмо с инициативой направлено Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Инициатором выступил Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду». Депутат пояснил, что выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении тех, кто всю свою жизнь проработал в интересах развития нашей страны. Индексация страховых пенсий Согласно действующему законодательству, с 1 января 2025 года должны вступить в силу новые нормы ежегодной индексации страховых пенсий. Планируемые изменения: Индексация пенсий будет происходить дважды в год: 1 февраля — на уровне роста потребительских цен за предыдущий год. 1 апреля — при росте стоимости пенсионного коэффициента по методике, утвержденной Правительством РФ. Тем не менее, в настоящее время рассматривается законопроект, который предлагает: Сохранить текущий порядок индексации на 2025 год. Увеличить страховые пенсии на 7,3% с 1 января 2025 года. Таким образом, если данный законопроект будет одобрен, в 2025 году индексация пенсий будет проводиться только один раз. Стоимость пенсионного коэффициента составит 142,76 рубля. Фиксированная выплата к пенсии по старости возрастет до 8?728,73 рубля. Предполагается, что с 1 января 2025 года будет восстановлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров. Индексация будет производиться дважды в год, аналогично порядку для неработающих пенсионеров: 1 февраля — на уровень инфляции за предыдущий год. 1 апреля — в соответствии с ростом доходов бюджета Социального фонда России. Особенности расчета: Размер индексации будет определяться на основе стоимости пенсионного балла. В соответствии с Федеральным законом от 8 июля 2024 года №?173-ФЗ, для работающих пенсионеров индексация будет производиться не от фактического размера их пенсии, а от суммы, которую они могли бы получать в статусе неработающего пенсионера. Увеличение доплат за уход: Доплата в размере 1200 рублей для тех, кто ухаживает за пожилыми людьми старше 80 лет и инвалидами 1 группы, будет увеличена на 7,3%. С 2025 года эта сумма будет добавляться напрямую к пенсии лиц, утративших трудоспособность. С 1 февраля 2025 года ежемесячные доплаты в размере 10000 рублей для неработающих и ухаживающих за детьми с инвалидностью родителей, будут проиндексированы на 7,3%. Кроме того, предсказывается увеличение выплат для инвалидов и других льготников федерального уровня. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%. Размер социальной пенсии по старости составит 8?823,68 рубля. Эта выплата предназначена для граждан, не имеющих минимального трудового стажа и необходимого количества пенсионных баллов. С 1 апреля 2025 года будут повышены доплаты к военным пенсиям. Доплаты рассчитываются от величины социальной пенсии по старости и включают доплаты за достижение 80 лет, 1 группу инвалидности, наличие иждивенцев и другое.