На острове Шумшу создадут маршрут, посвященный Курильской десантной операции. Фото

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Юрий Трутнев (посередине) отметил, что на историческом маршруте на острове Шумшу нужно выделить основные точки для посещения
Юрий Трутнев (посередине) отметил, что на историческом маршруте на острове Шумшу нужно выделить основные точки для посещения Фото:

На Курильских островах, в частности, на острове Шумшу появится маршрут для туристов, который будет посвящен Курильской десантной операции 1945 года. Подобное будет создано для того, чтобы посетители маршрута могли ознакомиться с событиями Второй мировой войны и историей острова. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Юрия Трутнева.

«Мы думаем, что, да [музей появится]. Будем докладывать [президенту РФ] Владимиру Владимировичу [Путину] решение окончательно. Очевидно, примет он, но, мне кажется, что есть места, которые нельзя забывать. Есть события, которые нельзя забывать. Надо сейчас выбрать самые важные точки и собрать какой-то маршрут, где могут туристы, ребята, все, кто сюда приехали путешествовать и смотреть историю Шумшу, смотреть яркую страницу истории России», — заявил Трутнев для съемочной группы «России 1».

Вице-премьер отметил, что новый маршрут на острове он проехал на квадроцикле. По его словам, маршрут длинный и включает в себя не все, что можно посмотреть. В связи с этим на данный момент идет сбор важных точек для посещения. Юрий Трутнев также подчеркнул возможность сотрудничества с Японией в развитии парка или музея на острове Шумшу, отметив различие в эмоциях проигравшей и выигравшей сторон. Кроме того, он предложил Токио принять участие в развитии Дальнего Востока.

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На Курильских островах, в частности, на острове Шумшу появится маршрут для туристов, который будет посвящен Курильской десантной операции 1945 года. Подобное будет создано для того, чтобы посетители маршрута могли ознакомиться с событиями Второй мировой войны и историей острова. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Юрия Трутнева. «Мы думаем, что, да [музей появится]. Будем докладывать [президенту РФ] Владимиру Владимировичу [Путину] решение окончательно. Очевидно, примет он, но, мне кажется, что есть места, которые нельзя забывать. Есть события, которые нельзя забывать. Надо сейчас выбрать самые важные точки и собрать какой-то маршрут, где могут туристы, ребята, все, кто сюда приехали путешествовать и смотреть историю Шумшу, смотреть яркую страницу истории России», — заявил Трутнев для съемочной группы «России 1». Вице-премьер отметил, что новый маршрут на острове он проехал на квадроцикле. По его словам, маршрут длинный и включает в себя не все, что можно посмотреть. В связи с этим на данный момент идет сбор важных точек для посещения. Юрий Трутнев также подчеркнул возможность сотрудничества с Японией в развитии парка или музея на острове Шумшу, отметив различие в эмоциях проигравшей и выигравшей сторон. Кроме того, он предложил Токио принять участие в развитии Дальнего Востока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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