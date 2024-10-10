На острове Шумшу создадут маршрут, посвященный Курильской десантной операции. Фото

10 октября 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Юрий Трутнев (посередине) отметил, что на историческом маршруте на острове Шумшу нужно выделить основные точки для посещения Фото: пресс-служба вице-премьера Юрия Трутнева На Курильских островах, в частности, на острове Шумшу появится маршрут для туристов, который будет посвящен Курильской десантной операции 1945 года. Подобное будет создано для того, чтобы посетители маршрута могли ознакомиться с событиями Второй мировой войны и историей острова. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Юрия Трутнева. «Мы думаем, что, да [музей появится]. Будем докладывать [президенту РФ] Владимиру Владимировичу [Путину] решение окончательно. Очевидно, примет он, но, мне кажется, что есть места, которые нельзя забывать. Есть события, которые нельзя забывать. Надо сейчас выбрать самые важные точки и собрать какой-то маршрут, где могут туристы, ребята, все, кто сюда приехали путешествовать и смотреть историю Шумшу, смотреть яркую страницу истории России», — заявил Трутнев для съемочной группы «России 1». Вице-премьер отметил, что новый маршрут на острове он проехал на квадроцикле. По его словам, маршрут длинный и включает в себя не все, что можно посмотреть. В связи с этим на данный момент идет сбор важных точек для посещения. Юрий Трутнев также подчеркнул возможность сотрудничества с Японией в развитии парка или музея на острове Шумшу, отметив различие в эмоциях проигравшей и выигравшей сторон. Кроме того, он предложил Токио принять участие в развитии Дальнего Востока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Курильских островах, в частности, на острове Шумшу появится маршрут для туристов, который будет посвящен Курильской десантной операции 1945 года. Подобное будет создано для того, чтобы посетители маршрута могли ознакомиться с событиями Второй мировой войны и историей острова. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Юрия Трутнева. «Мы думаем, что, да [музей появится]. Будем докладывать [президенту РФ] Владимиру Владимировичу [Путину] решение окончательно. Очевидно, примет он, но, мне кажется, что есть места, которые нельзя забывать. Есть события, которые нельзя забывать. Надо сейчас выбрать самые важные точки и собрать какой-то маршрут, где могут туристы, ребята, все, кто сюда приехали путешествовать и смотреть историю Шумшу, смотреть яркую страницу истории России», — заявил Трутнев для съемочной группы «России 1». Вице-премьер отметил, что новый маршрут на острове он проехал на квадроцикле. По его словам, маршрут длинный и включает в себя не все, что можно посмотреть. В связи с этим на данный момент идет сбор важных точек для посещения. Юрий Трутнев также подчеркнул возможность сотрудничества с Японией в развитии парка или музея на острове Шумшу, отметив различие в эмоциях проигравшей и выигравшей сторон. Кроме того, он предложил Токио принять участие в развитии Дальнего Востока.