Пермяка отправили в колонию за убийство 20-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мотовилихинский районный суд Перми назначил подсудимому 9 лет колонии строгого режима
Мотовилихинский районный суд Перми назначил подсудимому 9 лет колонии строгого режима Фото:

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил горожанина к колонии за убийство, совершенное им в 2005 году. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Преступление оставалось нераскрытым на протяжении многих лет, но благодаря усилиям правоохранительных органов виновность подсудимого была доказана», — сообщили в суде. Мужчина осужден по части 1 статьи 105 УК РФ.

В апреле 2005 года мужчина поссорился с молодой женщиной, которую подвозил на своем автомобиле в микрорайоне Верхняя Курья. В ходе ссоры он избил горожанку, а затем задушил ее. Тело убийца спрятал в лесном массиве, где позже его обнаружили прохожие.

Суд назначил осужденному наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 5 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мотовилихинский районный суд Перми приговорил горожанина к колонии за убийство, совершенное им в 2005 году. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Преступление оставалось нераскрытым на протяжении многих лет, но благодаря усилиям правоохранительных органов виновность подсудимого была доказана», — сообщили в суде. Мужчина осужден по части 1 статьи 105 УК РФ. В апреле 2005 года мужчина поссорился с молодой женщиной, которую подвозил на своем автомобиле в микрорайоне Верхняя Курья. В ходе ссоры он избил горожанку, а затем задушил ее. Тело убийца спрятал в лесном массиве, где позже его обнаружили прохожие. Суд назначил осужденному наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...