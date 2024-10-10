Пермяка отправили в колонию за убийство 20-летней давности

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил горожанина к колонии за убийство, совершенное им в 2005 году. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.
«Преступление оставалось нераскрытым на протяжении многих лет, но благодаря усилиям правоохранительных органов виновность подсудимого была доказана», — сообщили в суде. Мужчина осужден по части 1 статьи 105 УК РФ.
В апреле 2005 года мужчина поссорился с молодой женщиной, которую подвозил на своем автомобиле в микрорайоне Верхняя Курья. В ходе ссоры он избил горожанку, а затем задушил ее. Тело убийца спрятал в лесном массиве, где позже его обнаружили прохожие.
Суд назначил осужденному наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 5 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!