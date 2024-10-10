На место аварии приехали спасатели
В Екатеринбурге вечером 10 октября на перекрестке улиц Расточная — Монтажников грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Водитель первого большегруза застрял в кабине, рассказал очевидец.
«Жесткое ДТП на Расточная — Монтажников с автобусом и грузовиком. Водителя грузовика зажало в салоне. Спасатели его пытаются достать», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. Информация об остальных участниках аварии не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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