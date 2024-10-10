«Водителя зажало»: в Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с грузовиком и автобусом. Фото

В Екатеринбурге водителя зажало в грузовике после аварии с автобусом
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, полиция, авария
На место аварии приехали спасатели Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 октября на перекрестке улиц Расточная — Монтажников грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Водитель первого большегруза застрял в кабине, рассказал очевидец.

«Жесткое ДТП на Расточная — Монтажников с автобусом и грузовиком. Водителя грузовика зажало в салоне. Спасатели его пытаются достать», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. Информация об остальных участниках аварии не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 10 октября на перекрестке улиц Расточная — Монтажников грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Водитель первого большегруза застрял в кабине, рассказал очевидец. «Жесткое ДТП на Расточная — Монтажников с автобусом и грузовиком. Водителя грузовика зажало в салоне. Спасатели его пытаются достать», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника. Информация об остальных участниках аварии не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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