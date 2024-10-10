В Кунашакском районе Челябинской области вечером 10 октября выпал снег. Об этом сообщил читатель URA.RU. Также он прислал фото и видео в редакцию.
«В Кунашакском районе сегодня к вечеру выпал первый снег. На данный момент он сыпет в селе Кунашак, неподалеку от деревни Маяк и в селе Усть-Багаряк», — поделился читатель.
Ранее метеоролог центра «Фобос» отметил, что к вечеру в четверг в городе ожидается снегопад, который продлится всю пятницу. В ночь на пятницу в Челябинске столбики термометра опустятся до -3С, днем будет около 0 градусов, а на дорогах ожидается гололедица.
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