В челябинском районе лег снег. Фото, видео

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Снег в Кунашакском районе выпал вечером 10 октября Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области вечером 10 октября выпал снег. Об этом сообщил читатель URA.RU. Также он прислал фото и видео в редакцию.

«В Кунашакском районе сегодня к вечеру выпал первый снег. На данный момент он сыпет в селе Кунашак, неподалеку от деревни Маяк и в селе Усть-Багаряк», — поделился читатель.

Ранее метеоролог центра «Фобос» отметил, что к вечеру в четверг в городе ожидается снегопад, который продлится всю пятницу. В ночь на пятницу в Челябинске столбики термометра опустятся до -3С, днем будет около 0 градусов, а на дорогах ожидается гололедица.

В Кунашакском районе Челябинской области лежит снег
В Кунашакском районе Челябинской области лежит снег
Снег в Кунашакском районе выпал вечером 10 октября
Снег в Кунашакском районе выпал вечером 10 октября

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В Кунашакском районе Челябинской области вечером 10 октября выпал снег. Об этом сообщил читатель URA.RU. Также он прислал фото и видео в редакцию. «В Кунашакском районе сегодня к вечеру выпал первый снег. На данный момент он сыпет в селе Кунашак, неподалеку от деревни Маяк и в селе Усть-Багаряк», — поделился читатель. Ранее метеоролог центра «Фобос» отметил, что к вечеру в четверг в городе ожидается снегопад, который продлится всю пятницу. В ночь на пятницу в Челябинске столбики термометра опустятся до -3С, днем будет около 0 градусов, а на дорогах ожидается гололедица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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