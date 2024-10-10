Музей в ХМАО устроит вечеринку, посвященную мамонтам

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Гостей вечеринки ждет "бесшумная дискотека" и конкурсы, связанные с мамонтами
Гостей вечеринки ждет "бесшумная дискотека" и конкурсы, связанные с мамонтами Фото:

Музей природы и человека устроит в Ханты-Мансийске вечеринку в честь мамонтов, символизирующих округ. Тусовку с тематическими конкурсами и дискотекой в наушниках организуют в рамках акции «Ночь искусств». Об этом представители музея сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«В Музее природы и человека пройдет ежегодная акция „Ночь искусств“, темой мероприятия станет мамонт. Он является брендом нашего округа. Команда подготовила состязания среди самых знаменитых мамонтов Югры, бесшумную дискотеку, мастер-классы и розыгрыши», — следует из афиши.

Гостей развлекут соревнованиями, мастер-классами и розыгрышами призов. Вечеринка завершится «бесшумной дискотекой». В таком формате люди танцуют под музыку в беспроводных наушниках.

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Музей природы и человека устроит в Ханты-Мансийске вечеринку в честь мамонтов, символизирующих округ. Тусовку с тематическими конкурсами и дискотекой в наушниках организуют в рамках акции «Ночь искусств». Об этом представители музея сообщили в соцсети «ВКонтакте». «В Музее природы и человека пройдет ежегодная акция „Ночь искусств“, темой мероприятия станет мамонт. Он является брендом нашего округа. Команда подготовила состязания среди самых знаменитых мамонтов Югры, бесшумную дискотеку, мастер-классы и розыгрыши», — следует из афиши. Гостей развлекут соревнованиями, мастер-классами и розыгрышами призов. Вечеринка завершится «бесшумной дискотекой». В таком формате люди танцуют под музыку в беспроводных наушниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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