Приезда полпреда Жоги ожидают в Кургане вечером. Инсайд

10 октября 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Нового полпреда президента Артема Жогу ждут в Кургане Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента в УрФО Артем Жога отправился в Курган и приедет вечером. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к данной теме. «Приезд нового полпреда Артема Жоги ожидается вечером. Он покинул Екатеринбург», — поделился источник. Также, по словам источника, был замечен кортеж Жоги в Екатеринбурге, который направился в сторону Сибирского тракта. Ранее URA.RU писало, что сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов хочет получить советы от полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги во время его предстоящего визита в регион. Муратов рассчитывает на рекомендации по совершенствованию производства в свете боевого опыта Жоги. Визит полпреда, по информации инсайдеров, включает посещение им оборонно-промышленных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Предполагается, что ему покажут боевые машины БМД-4М и БМП-3. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Артем Жога отправился в Курган и приедет вечером. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к данной теме. «Приезд нового полпреда Артема Жоги ожидается вечером. Он покинул Екатеринбург», — поделился источник. Также, по словам источника, был замечен кортеж Жоги в Екатеринбурге, который направился в сторону Сибирского тракта. Ранее URA.RU писало, что сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов хочет получить советы от полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги во время его предстоящего визита в регион. Муратов рассчитывает на рекомендации по совершенствованию производства в свете боевого опыта Жоги. Визит полпреда, по информации инсайдеров, включает посещение им оборонно-промышленных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Предполагается, что ему покажут боевые машины БМД-4М и БМП-3.