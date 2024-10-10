Приезда полпреда Жоги ожидают в Кургане вечером. Инсайд

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Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, жога артем
Нового полпреда президента Артема Жогу ждут в Кургане Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога отправился в Курган и приедет вечером. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к данной теме.

«Приезд нового полпреда Артема Жоги ожидается вечером. Он покинул Екатеринбург», — поделился источник. Также, по словам источника, был замечен кортеж Жоги в Екатеринбурге, который направился в сторону Сибирского тракта.

Ранее URA.RU писало, что сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов хочет получить советы от полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги во время его предстоящего визита в регион. Муратов рассчитывает на рекомендации по совершенствованию производства в свете боевого опыта Жоги. Визит полпреда, по информации инсайдеров, включает посещение им оборонно-промышленных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Предполагается, что ему покажут боевые машины БМД-4М и БМП-3.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога отправился в Курган и приедет вечером. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к данной теме. «Приезд нового полпреда Артема Жоги ожидается вечером. Он покинул Екатеринбург», — поделился источник. Также, по словам источника, был замечен кортеж Жоги в Екатеринбурге, который направился в сторону Сибирского тракта. Ранее URA.RU писало, что сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов хочет получить советы от полномочного представителя президента в УрФО Артема Жоги во время его предстоящего визита в регион. Муратов рассчитывает на рекомендации по совершенствованию производства в свете боевого опыта Жоги. Визит полпреда, по информации инсайдеров, включает посещение им оборонно-промышленных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Предполагается, что ему покажут боевые машины БМД-4М и БМП-3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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